https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

Кандидат в президенты Польши Холовня выступил с неожиданный призывом

Кандидат в президенты Польши Холовня выступил с неожиданный призывом - РИА Новости, 12.04.2025

Кандидат в президенты Польши Холовня выступил с неожиданный призывом

Кандидат в президенты Польши, спикер сейма страны Шимон Холовня призвал избирателей голосовать за себя как за "меньшее зло". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:01:00+03:00

2025-04-12T01:01:00+03:00

2025-04-12T01:01:00+03:00

в мире

польша

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ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, спикер сейма страны Шимон Холовня призвал избирателей голосовать за себя как за "меньшее зло". Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. "Я прошу вас о ваших голосах. Я хочу быть президентом мира, президентом Польши, которая не боится войны. Я слышу, как вы ее боитесь. Я слышу эти стоны на каждой встрече: навредят ли нам мигранты, наступит ли война, хватит ли нам до первого (денег до конца месяца - ред.). Я хочу быть президентом мира в ваших сердцах, в ваших домах, а также в ваших кошельках. В первом туре голосуйте сердцем, а во втором - за меньшее зло", - заявил Холовня во время предвыборных дебатов. В настоящее время различные соцопросы свидетельствуют, что во второй тур президентских выборов выйдут кандидат от партии Ярослава Качиньского, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от "Гражданской коалиции" польского премьера Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также двузначный результат в соцопросах демонстрирует кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.

https://ria.ru/20250409/polsha-2010320944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, анджей дуда, ярослав качиньский, кароль навроцкий