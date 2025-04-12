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"Вот-вот проиграет": в США оценили положение России в зоне СВО
"Вот-вот проиграет": в США оценили положение России в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
"Вот-вот проиграет": в США оценили положение России в зоне СВО
Запад находится в постоянном заблуждении, делая громкие заявления о скором поражении России, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:51:00+03:00
2025-04-12T05:51:00+03:00
2025-04-12T07:54:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запад находится в постоянном заблуждении, делая громкие заявления о скором поражении России, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Что произойдет, когда рассеется иллюзия коалиции стран Европы? Они же все говорят, что Россия вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят. Только вот все намного иначе", — сказал он.Полковник напомнил про сотни статей и интервью западных журналистов и политиков, которые раз за разом утверждали, что у России якобы заканчиваются люди, снаряды, ракеты, танки, а топлива осталось всего на два дня. Ни одно заявление не подтвердилось, подчеркнул Дэвис."В России никогда ничего не заканчивалось, а только увеличивалось <…> Чтобы сравняться в силах с Россией, Украине придется мобилизовать вообще всех, кого можно и увеличить производство в несколько десятков раз. О каком будущем страны можно говорить после этого?" — заключил он.В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.В четверг агентство France-Presse со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.
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в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, дэниел дэвис
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Дэниел Дэвис, Специальная военная операция на Украине
"Вот-вот проиграет": в США оценили положение России в зоне СВО
Полковник Дэвис: Россия сильна как никогда