https://ria.ru/20250412/poiskoviki-2010919170.html

Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу

Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу - РИА Новости, 12.04.2025

Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе поприветствовала участников церемонии открытия Всероссийской "Вахты памяти" и... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:04:00+03:00

2025-04-12T19:04:00+03:00

2025-04-12T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе поприветствовала участников церемонии открытия Всероссийской "Вахты памяти" и поблагодарила поисковиков за их работу, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественная церемония открытия Всероссийской "Вахты памяти" прошла в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном Одинцове. В мероприятии приняли участие более 1,1 тысячи человек – около 900 поисковиков и членов патриотических объединений со всего Подмосковья, а также 230 человек, которые приехали в Московскую область из разных уголков страны. "Дорогие друзья, уважаемые гости, в том числе из других регионов, хочу поприветствовать всех на открытии нового поискового сезона. Для нас большая честь, что старт Всероссийской "Вахты памяти – 2025" проходит именно здесь, в нашем родном и любимом Подмосковье. Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь", — приводит пресс-служба слова Швелидзе. В материале отмечается, что Всероссийская "Вахта Памяти – 2025" организована Минобороны Российской Федерации совместно с правительством Московской области, а также при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и Фонда содействия национальным проектам. За прошедший сезон подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них — в Московской области. По всей стране и на территории союзных государств ими обнаружены останки 388 воинов (207 – в Подмосковье), установлена судьба 19 бойцов (8 – в регионе). 376 Героев были захоронены со всеми почестями. Кроме того, найдены родственники 10 человек. В ходе мероприятия поисковики передали внукам и правнукам пропавших без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Судьба Солдата". На 2025 год поисковиками Подмосковья запланировано проведение более 300 поисковых экспедиций, в том числе 90 на территории Московской области и 10 — в рамках проекта "Битва за Москву" (при поддержке правительства региона), а также 50 "Уроков мужества". Особенно отличившимся участникам поисковых отрядов в ходе торжественной церемонии Швелидзе вручила награды министерства информации и молодежной политики Московской области. Также в рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и объединений со всей страны обсудили планы на предстоящий полевой сезон. Кроме того, для участников провели экскурсию по парку "Патриот". На сегодняшний день в Московской области действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Среди них "Поисковое движение России", региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов и прочее.

https://ria.ru/20250412/vorobev-2010894453.html

https://ria.ru/20250411/podmoskove-2010797207.html

https://ria.ru/20250411/rentgen-apparaty-2010791481.html

https://ria.ru/20250410/aktsii-2010550028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), поисковое движение россии, досааф