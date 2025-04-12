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Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу - РИА Новости, 12.04.2025
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Новости Подмосковья
 
19:04 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/poiskoviki-2010919170.html
Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу
Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу - РИА Новости, 12.04.2025
Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу
Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе поприветствовала участников церемонии открытия Всероссийской "Вахты памяти" и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:04:00+03:00
2025-04-12T19:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
поисковое движение россии
досааф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе поприветствовала участников церемонии открытия Всероссийской "Вахты памяти" и поблагодарила поисковиков за их работу, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественная церемония открытия Всероссийской "Вахты памяти" прошла в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном Одинцове. В мероприятии приняли участие более 1,1 тысячи человек – около 900 поисковиков и членов патриотических объединений со всего Подмосковья, а также 230 человек, которые приехали в Московскую область из разных уголков страны. "Дорогие друзья, уважаемые гости, в том числе из других регионов, хочу поприветствовать всех на открытии нового поискового сезона. Для нас большая честь, что старт Всероссийской "Вахты памяти – 2025" проходит именно здесь, в нашем родном и любимом Подмосковье. Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь", — приводит пресс-служба слова Швелидзе. В материале отмечается, что Всероссийская "Вахта Памяти – 2025" организована Минобороны Российской Федерации совместно с правительством Московской области, а также при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и Фонда содействия национальным проектам. За прошедший сезон подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них — в Московской области. По всей стране и на территории союзных государств ими обнаружены останки 388 воинов (207 – в Подмосковье), установлена судьба 19 бойцов (8 – в регионе). 376 Героев были захоронены со всеми почестями. Кроме того, найдены родственники 10 человек. В ходе мероприятия поисковики передали внукам и правнукам пропавших без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Судьба Солдата". На 2025 год поисковиками Подмосковья запланировано проведение более 300 поисковых экспедиций, в том числе 90 на территории Московской области и 10 — в рамках проекта "Битва за Москву" (при поддержке правительства региона), а также 50 "Уроков мужества". Особенно отличившимся участникам поисковых отрядов в ходе торжественной церемонии Швелидзе вручила награды министерства информации и молодежной политики Московской области. Также в рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и объединений со всей страны обсудили планы на предстоящий полевой сезон. Кроме того, для участников провели экскурсию по парку "Патриот". На сегодняшний день в Московской области действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Среди них "Поисковое движение России", региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов и прочее.
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московская область (подмосковье), поисковое движение россии, досааф
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Поисковое движение России, ДОСААФ
Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу

Екатерина Швелидзе поблагодарила участников акции "Вахта памяти" за их труд

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиМинистр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила подмосковных поисковиков за работу
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе поприветствовала участников церемонии открытия Всероссийской "Вахты памяти" и поблагодарила поисковиков за их работу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественная церемония открытия Всероссийской "Вахты памяти" прошла в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном Одинцове. В мероприятии приняли участие более 1,1 тысячи человек – около 900 поисковиков и членов патриотических объединений со всего Подмосковья, а также 230 человек, которые приехали в Московскую область из разных уголков страны.
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"Дорогие друзья, уважаемые гости, в том числе из других регионов, хочу поприветствовать всех на открытии нового поискового сезона. Для нас большая честь, что старт Всероссийской "Вахты памяти – 2025" проходит именно здесь, в нашем родном и любимом Подмосковье. Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь", — приводит пресс-служба слова Швелидзе.
В материале отмечается, что Всероссийская "Вахта Памяти – 2025" организована Минобороны Российской Федерации совместно с правительством Московской области, а также при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и Фонда содействия национальным проектам.
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В ходе мероприятия поисковики передали внукам и правнукам пропавших без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Судьба Солдата".
На 2025 год поисковиками Подмосковья запланировано проведение более 300 поисковых экспедиций, в том числе 90 на территории Московской области и 10 — в рамках проекта "Битва за Москву" (при поддержке правительства региона), а также 50 "Уроков мужества".
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Особенно отличившимся участникам поисковых отрядов в ходе торжественной церемонии Швелидзе вручила награды министерства информации и молодежной политики Московской области.
Также в рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и объединений со всей страны обсудили планы на предстоящий полевой сезон. Кроме того, для участников провели экскурсию по парку "Патриот".
На сегодняшний день в Московской области действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Среди них "Поисковое движение России", региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов и прочее.
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