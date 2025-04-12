В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера
NYP: ЦРУ охотилось за Гитлером в течение десяти лет со дня его смерти
CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Nürnberg, Reichsparteitag 1933. Adolf Hitler und Stabschef Röhm.Адольф Гитлер и Эрнст Рём, 1933 год
Адольф Гитлер и Эрнст Рём, 1933 год
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ведомства.
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"Хотя у ЦРУ имеется отчет о вскрытии, подтверждающий смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют о том, что полевые агенты подозревали, будто бы Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем", — говорится в материале.
Согласно рассекреченным документам от октября 1945 года, военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР о возможном секретном убежище в аргентинском спа-отеле, которым мог бы воспользоваться фюрер.
По данным издания, хозяйка заведения "была ярой сторонницей нацистской партии", что и могло стать причиной подобной договоренности между ней и Гитлером.
В другом документе, от октября 1955 года, говорится, что агент американской спецслужбы якобы получил информацию от человека, выдававшего себя за бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен, о том, что Гитлер выжил и находится в Колумбии. Человек, которого, предположительно, считали Гитлером, носил имя Адольф Шриттельмайор. Он покинул Колумбию и отправился в Аргентину в январе 1955 года, поясняет автор.
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"Филипп Ситроен отметил, что спустя десять лет после окончания Второй мировой войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника", — говорится в рассекреченном файле.
Тем не менее, продолжил автор, в том же документе сказано, что вряд ли удастся установить что-либо конкретное, и было предложено свернуть эту операцию.
В конце марта стало известно, что Аргентина планирует рассекретить оставшиеся данные о нацистах, получивших убежище в этой южноамериканской стране после Второй мировой войны.
* Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.