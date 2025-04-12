Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 12.04.2025 (обновлено: 16:35 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/poisk-2010891758.html
В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера
В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера - РИА Новости, 12.04.2025
В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера
Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:50:00+03:00
2025-04-12T16:35:00+03:00
в мире
адольф гитлер
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
аргентина
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153105/26/1531052644_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8f3722dea071b3b865484f1ee3a008f9.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ведомства."Хотя у ЦРУ имеется отчет о вскрытии, подтверждающий смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют о том, что полевые агенты подозревали, будто бы Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем", — говорится в материале.Согласно рассекреченным документам от октября 1945 года, военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР о возможном секретном убежище в аргентинском спа-отеле, которым мог бы воспользоваться фюрер.По данным издания, хозяйка заведения "была ярой сторонницей нацистской партии", что и могло стать причиной подобной договоренности между ней и Гитлером.В другом документе, от октября 1955 года, говорится, что агент американской спецслужбы якобы получил информацию от человека, выдававшего себя за бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен, о том, что Гитлер выжил и находится в Колумбии. Человек, которого, предположительно, считали Гитлером, носил имя Адольф Шриттельмайор. Он покинул Колумбию и отправился в Аргентину в январе 1955 года, поясняет автор."Филипп Ситроен отметил, что спустя десять лет после окончания Второй мировой войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника", — говорится в рассекреченном файле.Тем не менее, продолжил автор, в том же документе сказано, что вряд ли удастся установить что-либо конкретное, и было предложено свернуть эту операцию.В конце марта стало известно, что Аргентина планирует рассекретить оставшиеся данные о нацистах, получивших убежище в этой южноамериканской стране после Второй мировой войны.* Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20250329/knaysl-2008069670.html
https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2008646764.html
аргентина
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153105/26/1531052644_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_fb8382b1367504775cfaeb10a2d7e937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, адольф гитлер, центральное разведывательное управление (цру), фбр, аргентина, колумбия
В мире, Адольф Гитлер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, Аргентина, Колумбия
В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера

NYP: ЦРУ охотилось за Гитлером в течение десяти лет со дня его смерти

CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Nürnberg, Reichsparteitag 1933. Adolf Hitler und Stabschef Röhm.Адольф Гитлер и Эрнст Рём, 1933 год
Адольф Гитлер и Эрнст Рём, 1933 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Nürnberg, Reichsparteitag 1933. Adolf Hitler und Stabschef Röhm.
Адольф Гитлер и Эрнст Рём, 1933 год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ведомства.
«
"Хотя у ЦРУ имеется отчет о вскрытии, подтверждающий смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют о том, что полевые агенты подозревали, будто бы Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем", — говорится в материале.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Кнайсль посчитала неслучайным австрийское происхождение Гитлера
29 марта, 01:37
Согласно рассекреченным документам от октября 1945 года, военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР о возможном секретном убежище в аргентинском спа-отеле, которым мог бы воспользоваться фюрер.
По данным издания, хозяйка заведения "была ярой сторонницей нацистской партии", что и могло стать причиной подобной договоренности между ней и Гитлером.
В другом документе, от октября 1955 года, говорится, что агент американской спецслужбы якобы получил информацию от человека, выдававшего себя за бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен, о том, что Гитлер выжил и находится в Колумбии. Человек, которого, предположительно, считали Гитлером, носил имя Адольф Шриттельмайор. Он покинул Колумбию и отправился в Аргентину в январе 1955 года, поясняет автор.
Акция партии Альтернатива для Германии против политики Ангелы Меркель в Дрездене - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера
3 февраля, 08:00
"Филипп Ситроен отметил, что спустя десять лет после окончания Второй мировой войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника", — говорится в рассекреченном файле.
Тем не менее, продолжил автор, в том же документе сказано, что вряд ли удастся установить что-либо конкретное, и было предложено свернуть эту операцию.
В конце марта стало известно, что Аргентина планирует рассекретить оставшиеся данные о нацистах, получивших убежище в этой южноамериканской стране после Второй мировой войны.
* Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Советские войска вступают в Кенигсберг - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Последний рубеж Гитлера. Как пал "неприступный" бастион Третьего рейха
8 апреля, 09:00
 
В миреАдольф ГитлерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБРАргентинаКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала