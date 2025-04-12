https://ria.ru/20250412/poisk-2010891758.html

В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера

В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера - РИА Новости, 12.04.2025

В США раскрыли неожиданные подробности о поисках Гитлера

Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:50:00+03:00

2025-04-12T15:50:00+03:00

2025-04-12T16:35:00+03:00

в мире

адольф гитлер

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

аргентина

колумбия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агенты ЦРУ охотились за Адольфом Гитлером на протяжении десятилетия со дня его смерти, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ведомства."Хотя у ЦРУ имеется отчет о вскрытии, подтверждающий смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют о том, что полевые агенты подозревали, будто бы Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем", — говорится в материале.Согласно рассекреченным документам от октября 1945 года, военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР о возможном секретном убежище в аргентинском спа-отеле, которым мог бы воспользоваться фюрер.По данным издания, хозяйка заведения "была ярой сторонницей нацистской партии", что и могло стать причиной подобной договоренности между ней и Гитлером.В другом документе, от октября 1955 года, говорится, что агент американской спецслужбы якобы получил информацию от человека, выдававшего себя за бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен, о том, что Гитлер выжил и находится в Колумбии. Человек, которого, предположительно, считали Гитлером, носил имя Адольф Шриттельмайор. Он покинул Колумбию и отправился в Аргентину в январе 1955 года, поясняет автор."Филипп Ситроен отметил, что спустя десять лет после окончания Второй мировой войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника", — говорится в рассекреченном файле.Тем не менее, продолжил автор, в том же документе сказано, что вряд ли удастся установить что-либо конкретное, и было предложено свернуть эту операцию.В конце марта стало известно, что Аргентина планирует рассекретить оставшиеся данные о нацистах, получивших убежище в этой южноамериканской стране после Второй мировой войны.* Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20250329/knaysl-2008069670.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2008646764.html

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в мире, адольф гитлер, центральное разведывательное управление (цру), фбр, аргентина, колумбия