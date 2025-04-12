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Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху - РИА Новости, 12.04.2025
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06:18 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pogoda-2010844425.html
Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху
Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху - РИА Новости, 12.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху
Осадки в центре европейской части РФ на Пасху не ожидаются, днем воздух прогреется до 13-18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:18:00+03:00
2025-04-12T06:18:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осадки в центре европейской части РФ на Пасху не ожидаются, днем воздух прогреется до 13-18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250412/pogoda-2010836166.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху

Вильфанд: в центре европейской части России на Пасху будет до 18 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осадки в центре европейской части РФ на Пасху не ожидаются, днем воздух прогреется до 13-18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый", - сказал Вильфанд.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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