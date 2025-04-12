https://ria.ru/20250412/pogoda-2010844425.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху - РИА Новости, 12.04.2025

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на Пасху

Осадки в центре европейской части РФ на Пасху не ожидаются, днем воздух прогреется до 13-18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:18:00+03:00

2025-04-12T06:18:00+03:00

2025-04-12T06:18:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осадки в центре европейской части РФ на Пасху не ожидаются, днем воздух прогреется до 13-18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20250412/pogoda-2010836166.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр