https://ria.ru/20250412/pogoda-2010836166.html
Жителям европейской части России пообещали майское тепло
Жителям европейской части России пообещали майское тепло - РИА Новости, 12.04.2025
Жителям европейской части России пообещали майское тепло
Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:18:00+03:00
2025-04-12T03:18:00+03:00
2025-04-12T03:50:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732921137_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bd6d1fa5603ca57346e8f93789bd82f5.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В начале этой недели на Москву обрушился мощный снегопад, снежный покров вырос до 10-15 сантиметров, по данным синоптиков, последний раз такое было 27 лет назад."В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов", — сказал Вильфанд. По его словам, со вторника в центре европейской части России начнется заметное повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной."В среду, четверг и пятницу ночные температуры уже пять-десять градусов, а днем — 15-20. Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы", — сообщил метеоролог.Дожди при этом не ожидаются, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732921137_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_587a98a67bed62b87e6ab31f5e8a57b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям европейской части России пообещали майское тепло
Вильфанд: на следующей неделе в центр России придет майское тепло