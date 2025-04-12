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Жителям европейской части России пообещали майское тепло - РИА Новости, 12.04.2025
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03:18 12.04.2025 (обновлено: 03:50 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pogoda-2010836166.html
Жителям европейской части России пообещали майское тепло
Жителям европейской части России пообещали майское тепло - РИА Новости, 12.04.2025
Жителям европейской части России пообещали майское тепло
Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:18:00+03:00
2025-04-12T03:50:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В начале этой недели на Москву обрушился мощный снегопад, снежный покров вырос до 10-15 сантиметров, по данным синоптиков, последний раз такое было 27 лет назад."В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов", — сказал Вильфанд. По его словам, со вторника в центре европейской части России начнется заметное повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной.&quot;В среду, четверг и пятницу ночные температуры уже пять-десять градусов, а днем — 15-20. Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы&quot;, — сообщил метеоролог.Дожди при этом не ожидаются, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям европейской части России пообещали майское тепло

Вильфанд: на следующей неделе в центр России придет майское тепло

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Крымской набережной в Москве
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В начале этой недели на Москву обрушился мощный снегопад, снежный покров вырос до 10-15 сантиметров, по данным синоптиков, последний раз такое было 27 лет назад.
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"В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов", — сказал Вильфанд.
По его словам, со вторника в центре европейской части России начнется заметное повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной.
«

"В среду, четверг и пятницу ночные температуры уже пять-десять градусов, а днем — 15-20. Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы", — сообщил метеоролог.

Дожди при этом не ожидаются, заключил собеседник агентства.
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ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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