https://ria.ru/20250412/pogoda-2010836166.html

Жителям европейской части России пообещали майское тепло

Жителям европейской части России пообещали майское тепло - РИА Новости, 12.04.2025

Жителям европейской части России пообещали майское тепло

Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:18:00+03:00

2025-04-12T03:18:00+03:00

2025-04-12T03:50:00+03:00

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской части России на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В начале этой недели на Москву обрушился мощный снегопад, снежный покров вырос до 10-15 сантиметров, по данным синоптиков, последний раз такое было 27 лет назад."В понедельник наконец-то мы приблизимся к своим нормальным значениям. Ночью все равно около ноля, а вот днем температура будет приближаться и переваливать через 11-градусную отметку в Москве, а на юге области — даже до 14 градусов", — сказал Вильфанд. По его словам, со вторника в центре европейской части России начнется заметное повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной."В среду, четверг и пятницу ночные температуры уже пять-десять градусов, а днем — 15-20. Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы", — сообщил метеоролог.Дожди при этом не ожидаются, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250411/pogoda-2010622517.html

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр