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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 12.04.2025
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02:01 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pogoda-2010832359.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 12.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:01:00+03:00
2025-04-12T02:01:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Холодный воздух, который зашел к нам с севера, еще будет действовать в течение субботы. Температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, ночные температуры в Москве будут от минус 1 до минус 3, дневные температуры – 1-6 градусов тепла. В воскресенье ночью примерно такая же погода, а днем уже начнется повышение – 5-8 в Москве, по области - до 9 градусов", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что при этом в воскресенье температура в Москве будет еще на 2 градуса ниже нормы.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010678496.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Вильфанд: в субботу в Москве сохранится холодная погода, в воскресенье потеплеет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодный воздух, который зашел к нам с севера, еще будет действовать в течение субботы. Температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, ночные температуры в Москве будут от минус 1 до минус 3, дневные температуры – 1-6 градусов тепла. В воскресенье ночью примерно такая же погода, а днем уже начнется повышение – 5-8 в Москве, по области - до 9 градусов", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что при этом в воскресенье температура в Москве будет еще на 2 градуса ниже нормы.
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