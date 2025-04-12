https://ria.ru/20250412/pogoda-2010832359.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 12.04.2025

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:01:00+03:00

2025-04-12T02:01:00+03:00

2025-04-12T02:01:00+03:00

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Холод, принесший снегопад в московский регион, сохранится в столице в субботу, в воскресенье температура начнет повышаться до 9 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Холодный воздух, который зашел к нам с севера, еще будет действовать в течение субботы. Температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, ночные температуры в Москве будут от минус 1 до минус 3, дневные температуры – 1-6 градусов тепла. В воскресенье ночью примерно такая же погода, а днем уже начнется повышение – 5-8 в Москве, по области - до 9 градусов", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что при этом в воскресенье температура в Москве будет еще на 2 градуса ниже нормы.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010678496.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр