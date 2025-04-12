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На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025
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13:22 12.04.2025 (обновлено: 13:51 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/poezda-2010875908.html
На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА
На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025
На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА
Восстановлено движение поездов в Динском районе Кубани, где из-за падения фрагментов БПЛА была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, сообщил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:22:00+03:00
2025-04-12T13:51:00+03:00
динской район
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восстановлено движение поездов в Динском районе Кубани, где из-за падения фрагментов БПЛА была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. Позже региональный оперштаб сообщил, что контактные сети железнодорожных путей повреждены БПЛА в станице Васюринской Динского района на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет."Движение поездов в Динском районе восстановлено. Аварийная бригада РЖД устранила повреждения контактной сети из-за упавших фрагментов БПЛА в станице Васюринской. Движение поездов восстановлено, сейчас предпринимают необходимые меры, чтобы сократить отставание графика движения поездов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250406/poezd-2009698779.html
динской район
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динской район, краснодарский край, происшествия
Динской район, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА

На Кубани восстановили движение поездов после повреждения путей обломками БПЛА

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восстановлено движение поездов в Динском районе Кубани, где из-за падения фрагментов БПЛА была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. Позже региональный оперштаб сообщил, что контактные сети железнодорожных путей повреждены БПЛА в станице Васюринской Динского района на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет.
"Движение поездов в Динском районе восстановлено. Аварийная бригада РЖД устранила повреждения контактной сети из-за упавших фрагментов БПЛА в станице Васюринской. Движение поездов восстановлено, сейчас предпринимают необходимые меры, чтобы сократить отставание графика движения поездов", - говорится в сообщении.
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