https://ria.ru/20250412/poezda-2010875908.html

На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА

На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025

На Кубани восстановили движение поездов после падения БПЛА

Восстановлено движение поездов в Динском районе Кубани, где из-за падения фрагментов БПЛА была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, сообщил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:22:00+03:00

2025-04-12T13:22:00+03:00

2025-04-12T13:51:00+03:00

динской район

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восстановлено движение поездов в Динском районе Кубани, где из-за падения фрагментов БПЛА была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. Позже региональный оперштаб сообщил, что контактные сети железнодорожных путей повреждены БПЛА в станице Васюринской Динского района на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет."Движение поездов в Динском районе восстановлено. Аварийная бригада РЖД устранила повреждения контактной сети из-за упавших фрагментов БПЛА в станице Васюринской. Движение поездов восстановлено, сейчас предпринимают необходимые меры, чтобы сократить отставание графика движения поездов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250406/poezd-2009698779.html

динской район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

динской район, краснодарский край, происшествия