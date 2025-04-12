https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ

Правоохранители задержали подростка, который, возможно, поджег торговый центр в подмосковном Нахабино якобы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:30:00+03:00

2025-04-12T21:30:00+03:00

2025-04-12T21:31:00+03:00

происшествия

нахабино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

истринский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который, возможно, поджег торговый центр в подмосковном Нахабино якобы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Сотрудники задержали несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, совершил поджог в торговом центре", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас подросток передан полиции, с ним проводятся следственные действия. Он добавил, что ранее молодой человек не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тысяч рублей зашёл в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость", - уточнила Росгвардия.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщали, что спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html

https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html

нахабино

московская область (подмосковье)

россия

истринский район

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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, истринский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)