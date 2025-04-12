Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 12.04.2025 (обновлено: 21:31 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ
Правоохранители задержали подростка, который, возможно, поджег торговый центр в подмосковном Нахабино якобы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:30:00+03:00
2025-04-12T21:31:00+03:00
происшествия
нахабино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
истринский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который, возможно, поджег торговый центр в подмосковном Нахабино якобы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Сотрудники задержали несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, совершил поджог в торговом центре", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас подросток передан полиции, с ним проводятся следственные действия. Он добавил, что ранее молодой человек не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. &quot;Предварительно установлено, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тысяч рублей зашёл в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость&quot;, - уточнила Росгвардия.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщали, что спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html
https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html
нахабино
московская область (подмосковье)
россия
истринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, истринский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Истринский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ

В Нахабино задержали подростка, возможно, поджегшего ТЦ по указанию неизвестных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, который, возможно, поджег торговый центр в подмосковном Нахабино якобы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
«
"Сотрудники задержали несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, совершил поджог в торговом центре", - сказал собеседник агентства.
Трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д
1 апреля, 15:48
По его словам, сейчас подросток передан полиции, с ним проводятся следственные действия.
Он добавил, что ранее молодой человек не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
«

"Предварительно установлено, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тысяч рублей зашёл в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость", - уточнила Росгвардия.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщали, что спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На пытавшегося поджечь школу в Курске подростка завели дело
10 января, 22:04
 
ПроисшествияНахабиноМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияИстринский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала