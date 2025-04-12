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В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
Цикл автобусных экскурсий для молодежи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартует в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:16:00+03:00
2025-04-12T12:16:00+03:00
2025-04-12T12:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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россия
наталья сергунина
зоя космодемьянская
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цикл автобусных экскурсий для молодежи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартует в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики. "Для московской молодежи подготовили серию бесплатных экскурсий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гиды расскажут о событиях, повлиявших на ход истории, и о героях, защищавших Родину", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что выезды продолжатся до конца мая. Молодежь сможет увидеть памятные места, изучить документы и артефакты военного времени и задать вопросы историкам. "Цикл “Маршруты Победы” включает 10 автобусных экскурсий. Первая пройдет уже 15 апреля. Участники посетят Ржевский мемориал Советскому Солдату и местный музей, узнают больше о сражениях 1942–1943 годов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что в списке локаций - Центральный музей Военно-воздушных сил РФ, музей Зои Космодемьянской в подмосковной деревне Петрищево и музейный комплекс "Дорога памяти".
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общество, москва, россия, наталья сергунина, зоя космодемьянская
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Наталья Сергунина, Зоя Космодемьянская
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий для молодежи