https://ria.ru/20250412/plennyj-2010859835.html

Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь

Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь - РИА Новости, 12.04.2025

Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь

Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:37:00+03:00

2025-04-12T10:37:00+03:00

2025-04-12T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. "Мне показали, куда ехать, на карте. Мы туда поехали. По нам, я так понял, наша же артиллерия и работала, пока мы ехали", - сказал пленный. Он также рассказал, что по документам числился стрелком одной из боевых машин, но стрелять было не из чего, так как положенный по штату пулемет "Браунинг" отсутствовал.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), украина