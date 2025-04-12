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Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь - РИА Новости, 12.04.2025
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:37:00+03:00
2025-04-12T10:37:00+03:00
2025-04-12T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. "Мне показали, куда ехать, на карте. Мы туда поехали. По нам, я так понял, наша же артиллерия и работала, пока мы ехали", - сказал пленный. Он также рассказал, что по документам числился стрелком одной из боевых машин, но стрелять было не из чего, так как положенный по штату пулемет "Браунинг" отсутствовал.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
Пленный украинец рассказал, что его группировка попала под огонь артиллерии ВСУ