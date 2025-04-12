Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/plennyj-2010859835.html
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь - РИА Новости, 12.04.2025
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:37:00+03:00
2025-04-12T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь. "Мне показали, куда ехать, на карте. Мы туда поехали. По нам, я так понял, наша же артиллерия и работала, пока мы ехали", - сказал пленный. Он также рассказал, что по документам числился стрелком одной из боевых машин, но стрелять было не из чего, так как положенный по штату пулемет "Браунинг" отсутствовал.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь

Пленный украинец рассказал, что его группировка попала под огонь артиллерии ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Белопольский рассказал на видео от Минобороны РФ, как по его группировка попала под "дружественный" огонь.
"Мне показали, куда ехать, на карте. Мы туда поехали. По нам, я так понял, наша же артиллерия и работала, пока мы ехали", - сказал пленный.
Он также рассказал, что по документам числился стрелком одной из боевых машин, но стрелять было не из чего, так как положенный по штату пулемет "Браунинг" отсутствовал.
Взяли в армию без трех пальцев – украинский военнопленный о мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Стрелять не мог". Военный ВСУ рассказал, как его насильно забрали на фронт
14 октября 2024, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала