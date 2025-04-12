Рейтинг@Mail.ru
Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 12.04.2025 (обновлено: 18:58 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/petrovich-2010916570.html
Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили
Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили - РИА Новости, 12.04.2025
Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили
Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что его отпустили после задержания в аэропорту... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:41:00+03:00
2025-04-12T18:58:00+03:00
в мире
москва
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768fbe2b895f61631fddef194f40cd80.jpg
КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы."Да, отпустили. Все в порядке. Обыскали, посмотрели вещи и дали бумажку. Надо будет потом почитать, на основании каких положений. Официальную причину не сказали. Длилось все чуть больше часа", - сказал Петрович.Ранее он опубликовал в своем Telegram-канале заметки об участии в международном форуме "Память победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250411/gutsul-2010733210.html
москва
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee6ec1bbe2485af0a9769e25112243cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, кишинев, молдавия
В мире, Москва, Кишинев, Молдавия
Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили

Главу Совета соотечественников Петровича отпустили после задержания в Кишиневе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета Победа и поискового движения Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.
"Да, отпустили. Все в порядке. Обыскали, посмотрели вещи и дали бумажку. Надо будет потом почитать, на основании каких положений. Официальную причину не сказали. Длилось все чуть больше часа", - сказал Петрович.
Ранее он опубликовал в своем Telegram-канале заметки об участии в международном форуме "Память победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Защита опротестовала домашний арест Гуцул
11 апреля, 14:39
 
В миреМоскваКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала