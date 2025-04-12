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Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили

Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили - РИА Новости, 12.04.2025

Задержанного в Кишиневе главу Совета российских соотечественников отпустили

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что его отпустили после задержания в аэропорту... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:41:00+03:00

2025-04-12T18:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы."Да, отпустили. Все в порядке. Обыскали, посмотрели вещи и дали бумажку. Надо будет потом почитать, на основании каких положений. Официальную причину не сказали. Длилось все чуть больше часа", - сказал Петрович.Ранее он опубликовал в своем Telegram-канале заметки об участии в международном форуме "Память победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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