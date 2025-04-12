https://ria.ru/20250412/pesakh-2010861243.html

Мишустин поздравил евреев с праздником Песах

Мишустин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025

Мишустин поздравил евреев с праздником Песах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что община укрепляет культурное многообразие страны, а ее вклад... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:00:00+03:00

2025-04-12T11:00:00+03:00

2025-04-12T11:23:00+03:00

религия

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что община укрепляет культурное многообразие страны, а ее вклад в сохранение духовного наследия заслуживает искреннего уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Примите мои поздравления с праздником Песах. Многие годы еврейская община России участвует в развитии межнационального и межконфессионального диалога, укреплении культурного многообразия нашей страны, реализации масштабных, социально значимых инициатив. Ваш вклад в сохранение духовного наследия, просветительская и благотворительная деятельность заслуживают искреннего уважения", - говорится в поздравлении.Мишустин добавил, что наступление праздника напоминает о силе веры, стойкости духа и важности традиционных ценностей, а также объединяет миллионы верующих, вдохновляет на добрые дела.Премьер-министр пожелал последователям иудаизма крепкого здоровья и всего самого хорошего.

https://ria.ru/20250412/boroda-2010793158.html

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Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин