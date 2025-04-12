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Мишустин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025
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Религия
 
11:00 12.04.2025 (обновлено: 11:23 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010861243.html
Мишустин поздравил евреев с праздником Песах
Мишустин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025
Мишустин поздравил евреев с праздником Песах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что община укрепляет культурное многообразие страны, а ее вклад... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:00:00+03:00
2025-04-12T11:23:00+03:00
религия
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что община укрепляет культурное многообразие страны, а ее вклад в сохранение духовного наследия заслуживает искреннего уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Примите мои поздравления с праздником Песах. Многие годы еврейская община России участвует в развитии межнационального и межконфессионального диалога, укреплении культурного многообразия нашей страны, реализации масштабных, социально значимых инициатив. Ваш вклад в сохранение духовного наследия, просветительская и благотворительная деятельность заслуживают искреннего уважения", - говорится в поздравлении.Мишустин добавил, что наступление праздника напоминает о силе веры, стойкости духа и важности традиционных ценностей, а также объединяет миллионы верующих, вдохновляет на добрые дела.Премьер-министр пожелал последователям иудаизма крепкого здоровья и всего самого хорошего.
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россия, михаил мишустин
Религия, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил евреев с праздником Песах

Мишустин в поздравлении с праздником Песах отметил деятельность еврейской общины

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что община укрепляет культурное многообразие страны, а ее вклад в сохранение духовного наследия заслуживает искреннего уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
«
"Примите мои поздравления с праздником Песах. Многие годы еврейская община России участвует в развитии межнационального и межконфессионального диалога, укреплении культурного многообразия нашей страны, реализации масштабных, социально значимых инициатив. Ваш вклад в сохранение духовного наследия, просветительская и благотворительная деятельность заслуживают искреннего уважения", - говорится в поздравлении.
Мишустин добавил, что наступление праздника напоминает о силе веры, стойкости духа и важности традиционных ценностей, а также объединяет миллионы верующих, вдохновляет на добрые дела.
Премьер-министр пожелал последователям иудаизма крепкого здоровья и всего самого хорошего.
Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Раввин Борода: в Песах нужно провести внутреннюю ревизию
11:00
 
РелигияРоссияМихаил Мишустин
 
 
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