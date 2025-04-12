Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:03 12.04.2025 (обновлено: 09:17 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010852963.html
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Путин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:03:00+03:00
2025-04-12T09:17:00+03:00
религия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля."Поздравляю вас с праздником Песах. Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - обратился Путин к российским евреям.Президент пожелал им здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он отметил деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны."Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - сказано в обращении президента.
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010414348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Религия, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил евреев с праздником Песах

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с праздником Песах. Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - обратился Путин к российским евреям.
Президент пожелал им здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он отметил деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны.
"Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - сказано в обращении президента.
Подготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иудейская Пасха – Песах
00:39
 
РелигияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала