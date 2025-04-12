https://ria.ru/20250412/pesakh-2010852963.html
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Путин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:03:00+03:00
2025-04-12T09:03:00+03:00
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религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля."Поздравляю вас с праздником Песах. Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - обратился Путин к российским евреям.Президент пожелал им здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он отметил деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны."Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - сказано в обращении президента.
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010414348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Религия, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма
опубликована в субботу на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с праздником Песах. Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - обратился Путин
к российским евреям.
Президент пожелал им здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он отметил деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны.
"Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - сказано в обращении президента.