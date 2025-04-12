https://ria.ru/20250412/pesakh-2010852963.html

Путин поздравил евреев с праздником Песах

Путин поздравил евреев с праздником Песах - РИА Новости, 12.04.2025

Путин поздравил евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:03:00+03:00

2025-04-12T09:03:00+03:00

2025-04-12T09:17:00+03:00

религия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля."Поздравляю вас с праздником Песах. Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - обратился Путин к российским евреям.Президент пожелал им здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он отметил деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны."Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - сказано в обращении президента.

https://ria.ru/20250412/pesakh-2010414348.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин