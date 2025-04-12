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Раввины поздравили общины с Песахом - РИА Новости, 12.04.2025
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Религия
 
00:50 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010827998.html
Раввины поздравили общины с Песахом
Раввины поздравили общины с Песахом - РИА Новости, 12.04.2025
Раввины поздравили общины с Песахом
Лидеры еврейских общин России поздравили верующих с праздником Песах, установленным в память об исходе из Египта, отметив, что история еврейского народа... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:50:00+03:00
2025-04-12T00:50:00+03:00
религия
египет
россия
земля
берл лазар
александр бородай
герман захарьяев
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидеры еврейских общин России поздравили верующих с праздником Песах, установленным в память об исходе из Египта, отметив, что история еврейского народа началась со свободы и веры в бога. Песах в 2025 году начнется с наступлением темноты 12 апреля и закончится 20 апреля (по еврейскому календарю с 14 по 22 нисана). "Вся атмосфера праздника Песах и действия, которые мы выполняем, помогают нам ощутить личную сопричастность исходу из Египта — буквально почувствовать себя выходящими из рабства... Со свободы и веры в Бога началась история еврейского народа, и сегодня нам необходимо все то же осознание фундаментальных духовных ценностей, чтобы мы действительно могли строить полноценную и гармоничную жизнь", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды. Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что каждый человек много раз в жизни оказывается в ситуации несвободы. "Тяжелая бедность, неблагоприятно сложившиеся обстоятельства на работе, порой наши собственные плохие привычки – все это постоянно ставит нас в ситуацию, весьма схожую с той, что была у наших предков. И заповеди Песах как раз указывают нам правильную линию поведения: ценить свободу, предпочитать ее любым удобствам; ввериться Богу, твердо знать, что Он поможет, когда мы делаем то, к чему Он нас зовет; не опускать руки, даже когда кажется, что все безнадежно; и обязательно помогать друг другу", - говорится в поздравлении Лазара. Он подчеркнул, что ритуал Песаха строг и повторяется вот уже на протяжение нескольких десятков веков. На столе во время праздничной трапезы - седера - присутствуют особые блюда, символизирующие освобождение из египетского рабства и обретение новой родины, главное блюдо — маца. К участию в трапезе приглашают нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. "Главная цель седера и всего Песаха — представить, что как будто вы сами были рабом в Египте и освобождены рукой Бога... Песах — это не только история физических и моральных страданий, но и руководство, указывающее, как мы должны действовать сегодня. Это гораздо больше, чем просто открытое приглашение нуждающимся людям присоединиться к нам. Это декларация того, что мы не повторим грехов, которые в Египте были нормой", - рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он отметил, что всю неделю во время Песаха строго запрещены так называемые "квасные" продукты из зерна, известные как "хамец": макароны, печенья, хлеб, пиво и др. По словам Захарьяева, квасные продукты запрещено есть в память об исходе, когда в спешке не было времени ждать пока тесто заквасится, поэтому евреи взяли с собой пресные лепешки — мацу, приготовленные из муки и воды. "На горско-еврейском седере едят особые блюда, в том числе традиционный суп — эшкена, тушеное мясо с добавлением яиц, картошки и зелени. Его едят с мацой. Другие уникальные обычаи горского-еврейского Песаха, а их много, — включают костры в первый день Нисана и отмечание окончания Песаха семейным торжеством", - рассказал глава СТМЭГИ. Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.
https://ria.ru/20250412/pesakh-2010414348.html
https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html
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египет, россия, земля, берл лазар, александр бородай, герман захарьяев, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Египет, Россия, Земля, Берл Лазар, Александр Бородай, Герман Захарьяев, Федерация еврейских общин России, Религия
Раввины поздравили общины с Песахом

Раввины напомнили верующим, что история евреев началась со свободы

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидеры еврейских общин России поздравили верующих с праздником Песах, установленным в память об исходе из Египта, отметив, что история еврейского народа началась со свободы и веры в бога.
Песах в 2025 году начнется с наступлением темноты 12 апреля и закончится 20 апреля (по еврейскому календарю с 14 по 22 нисана).
Подготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иудейская Пасха – Песах
00:39
"Вся атмосфера праздника Песах и действия, которые мы выполняем, помогают нам ощутить личную сопричастность исходу из Египта — буквально почувствовать себя выходящими из рабства... Со свободы и веры в Бога началась история еврейского народа, и сегодня нам необходимо все то же осознание фундаментальных духовных ценностей, чтобы мы действительно могли строить полноценную и гармоничную жизнь", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды.
Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что каждый человек много раз в жизни оказывается в ситуации несвободы.
"Тяжелая бедность, неблагоприятно сложившиеся обстоятельства на работе, порой наши собственные плохие привычки – все это постоянно ставит нас в ситуацию, весьма схожую с той, что была у наших предков. И заповеди Песах как раз указывают нам правильную линию поведения: ценить свободу, предпочитать ее любым удобствам; ввериться Богу, твердо знать, что Он поможет, когда мы делаем то, к чему Он нас зовет; не опускать руки, даже когда кажется, что все безнадежно; и обязательно помогать друг другу", - говорится в поздравлении Лазара.
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур
11 октября 2024, 13:57
Он подчеркнул, что ритуал Песаха строг и повторяется вот уже на протяжение нескольких десятков веков. На столе во время праздничной трапезы - седера - присутствуют особые блюда, символизирующие освобождение из египетского рабства и обретение новой родины, главное блюдо — маца. К участию в трапезе приглашают нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
"Главная цель седера и всего Песаха — представить, что как будто вы сами были рабом в Египте и освобождены рукой Бога... Песах — это не только история физических и моральных страданий, но и руководство, указывающее, как мы должны действовать сегодня. Это гораздо больше, чем просто открытое приглашение нуждающимся людям присоединиться к нам. Это декларация того, что мы не повторим грехов, которые в Египте были нормой", - рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Он отметил, что всю неделю во время Песаха строго запрещены так называемые "квасные" продукты из зерна, известные как "хамец": макароны, печенья, хлеб, пиво и др. По словам Захарьяева, квасные продукты запрещено есть в память об исходе, когда в спешке не было времени ждать пока тесто заквасится, поэтому евреи взяли с собой пресные лепешки — мацу, приготовленные из муки и воды.
"На горско-еврейском седере едят особые блюда, в том числе традиционный суп — эшкена, тушеное мясо с добавлением яиц, картошки и зелени. Его едят с мацой. Другие уникальные обычаи горского-еврейского Песаха, а их много, — включают костры в первый день Нисана и отмечание окончания Песаха семейным торжеством", - рассказал глава СТМЭГИ.
Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров
20 февраля, 21:16
 
РелигияЕгипетРоссияЗемляБерл ЛазарАлександр БородайГерман ЗахарьяевФедерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
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