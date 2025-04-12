Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана
Спецпосланник Трампа Уиткофф: переговоры Ирана и США в Омане прошли позитивно
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Корреспондент телеканала NBC News Вон Хиллард приводит слова Уиткоффа в соцсети X.
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"У нас было позитивное и конструктивное обсуждение", - сказал Уиткофф.
Американский чиновник добавил, что в субботу возвращается обратно в США.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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