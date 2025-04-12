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Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана - РИА Новости, 12.04.2025
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19:58 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/peregovory-2010929071.html
Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана
Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана - РИА Новости, 12.04.2025
Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана
Переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:58:00+03:00
2025-04-12T19:58:00+03:00
в мире
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стив уиткофф
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аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Корреспондент телеканала NBC News Вон Хиллард приводит слова Уиткоффа в соцсети X.&quot;У нас было позитивное и конструктивное обсуждение&quot;, - сказал Уиткофф.Американский чиновник добавил, что в субботу возвращается обратно в США. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, оман, стив уиткофф, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Оман, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана

Спецпосланник Трампа Уиткофф: переговоры Ирана и США в Омане прошли позитивно

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Корреспондент телеканала NBC News Вон Хиллард приводит слова Уиткоффа в соцсети X.
«

"У нас было позитивное и конструктивное обсуждение", - сказал Уиткофф.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
Вчера, 18:47
Американский чиновник добавил, что в субботу возвращается обратно в США.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иран обсудит с США рамки возможного соглашения, заявил Аракчи
Вчера, 18:45
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США
Вчера, 16:23
 
В миреИранСШАОманСтив УиткоффДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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