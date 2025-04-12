В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
МИД: Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье и на Черном море
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Состоялась сверка часов по актуальным вопросам политического диалога между нашими странами, торгово-экономического и энергетического сотрудничества. Обсужден график предстоящих российско-турецких контактов", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его сайте.