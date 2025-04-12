https://ria.ru/20250412/peregovory-2010888529.html

В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 12.04.2025

В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:27:00+03:00

2025-04-12T15:27:00+03:00

2025-04-12T15:29:00+03:00

турция

россия

закавказье

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Состоялась сверка часов по актуальным вопросам политического диалога между нашими странами, торгово-экономического и энергетического сотрудничества. Обсужден график предстоящих российско-турецких контактов", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его сайте.

https://ria.ru/20250412/ataki-2010885583.html

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Варвара Скокшина

турция, россия, закавказье, в мире