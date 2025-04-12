Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 12.04.2025 (обновлено: 15:29 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/peregovory-2010888529.html
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 12.04.2025
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:27:00+03:00
2025-04-12T15:29:00+03:00
турция
россия
закавказье
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001260672_192:0:2879:1512_1920x0_80_0_0_5cff6d40fc33fba1d495bf502e0f14e4.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Состоялась сверка часов по актуальным вопросам политического диалога между нашими странами, торгово-экономического и энергетического сотрудничества. Обсужден график предстоящих российско-турецких контактов", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его сайте.
https://ria.ru/20250412/ataki-2010885583.html
турция
россия
закавказье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001260672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a584af56c217f874931bdce2947f907c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, закавказье, в мире
Турция, Россия, Закавказье, В мире
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

МИД: Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье и на Черном море

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе. Состоялась сверка часов по актуальным вопросам политического диалога между нашими странами, торгово-экономического и энергетического сотрудничества. Обсужден график предстоящих российско-турецких контактов", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его сайте.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Вчера, 14:57
 
ТурцияРоссияЗакавказьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала