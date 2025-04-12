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В Омане начались переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
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14:41 12.04.2025 (обновлено: 14:49 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/peregovory-2010883331.html
В Омане начались переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа
В Омане начались переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
В Омане начались переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа
Непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа начались в оманской столице Маскате, заявил РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:41:00+03:00
2025-04-12T14:49:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа начались в оманской столице Маскате, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Непрямые переговоры главы МИД Ирана Аракчи и спецпосланника президента США Уиткоффа начались в Маскате при посредничестве главы МИД Омана", - написал Багаи на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).Как отметил Багаи, делегации Ирана и США были размещены в отдельных помещениях, сообщения между делегациями будет передавать оманская сторона.Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html
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в мире, оман, иран, сша
В мире, Оман, Иран, США
В Омане начались переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа

В Омане начались непрямые переговоры главы МИД Ирана Аракчи и Уиткоффа

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа начались в оманской столице Маскате, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Непрямые переговоры главы МИД Ирана Аракчи и спецпосланника президента США Уиткоффа начались в Маскате при посредничестве главы МИД Омана", - написал Багаи на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
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Как отметил Багаи, делегации Ирана и США были размещены в отдельных помещениях, сообщения между делегациями будет передавать оманская сторона.
Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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