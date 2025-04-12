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Аракчи сообщил главе МИД Омана позицию Тегерана по переговорам с США

Аракчи сообщил главе МИД Омана позицию Тегерана по переговорам с США - РИА Новости, 12.04.2025

Аракчи сообщил главе МИД Омана позицию Тегерана по переговорам с США

Главы МИД Омана и Ирана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди и Аббас Аракчи провели встречу в Маскате в преддверии ирано-американских непрямых переговоров, в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:46:00+03:00

2025-04-12T11:46:00+03:00

2025-04-12T11:46:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Главы МИД Омана и Ирана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди и Аббас Аракчи провели встречу в Маскате в преддверии ирано-американских непрямых переговоров, в ходе которой иранский дипломат посвятил оманского коллегу в позицию Тегерана по предстоящим переговорам с целью передачи мнения исламской республики американской стороне, сообщает министерство иностранных дел Ирана. Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщало, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе. "Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, прибывший в Маскат во главе делегации для участия в непрямых переговорах с США по ядерной проблеме и снятию несправедливых и незаконных санкций, по прибытии в Маскат провел встречу с министром иностранных дел Султаната Оман Сейедом Бадром Аль-Бусаиди... В целях (проведения - ред.) непрямых ирано-американских переговоров министр иностранных дел нашей страны посвятил министра иностранных дел Омана в основные (взгляды - ред.) и позиции Исламской Республики Иран для передачи другой стороне (США - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана. Как ранее уточняло агентство Tasnim, делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.

https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

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