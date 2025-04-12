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В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 12.04.2025
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02:20 12.04.2025 (обновлено: 03:34 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/peni-2010833029.html
В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 12.04.2025
В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ
Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал РИА Новости первый зампред РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:20:00+03:00
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жкх
россия
владимир кошелев
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев."Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей 21 процента, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы, соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце", — сказал он.По мнению парламентария, эта мера будет стимулировать людей платить за коммунальные услуги, а не загонять их в долговую кабалу. Депутат добавил, что это позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения людей."Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ", — отметил собеседник агентства.Кошелев пояснил, что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки ЦБ не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.
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жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ

Депутат Кошелев: пени за неоплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по ставке 9,5%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей 21 процента, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы, соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце", — сказал он.
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По мнению парламентария, эта мера будет стимулировать людей платить за коммунальные услуги, а не загонять их в долговую кабалу. Депутат добавил, что это позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения людей.
«
"Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ", — отметил собеседник агентства.
Кошелев пояснил, что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки ЦБ не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.
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