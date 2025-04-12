https://ria.ru/20250412/peni-2010833029.html

В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ

В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 12.04.2025

В Госдуме рассказали, как рассчитываются пени за неоплату услуг ЖКХ

Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал РИА Новости первый зампред РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:20:00+03:00

2025-04-12T02:20:00+03:00

2025-04-12T03:34:00+03:00

жкх

россия

владимир кошелев

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев."Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей 21 процента, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы, соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце", — сказал он.По мнению парламентария, эта мера будет стимулировать людей платить за коммунальные услуги, а не загонять их в долговую кабалу. Депутат добавил, что это позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения людей."Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ", — отметил собеседник агентства.Кошелев пояснил, что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки ЦБ не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.

https://ria.ru/20250406/zhkkh-2009592528.html

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

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Дарья Буймова

жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)