Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев
Пеллегрини назвал бессмысленным визит в Киев до смены позиции Украины по газу
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Словацкой Республики Петер Пеллегрини
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа.
"При таких обстоятельствах, когда по-прежнему не меняется позиция Украины по отношению к Словакии, а у Словакии сейчас серьезная проблема по приличным ценам запастись газом, я был бы рад, если бы мы могли с господином президентом (Украины - ред.) послать позитивный сигнал о том, что можем это решить. В этом случая я готов немедленно поехать на Украину и встретиться с господином президентом. Но пусть от меня никто не ждет визита вежливости в Киев только потому, что это подходит для красивой фотографии", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
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Он отметил, что хотел бы привезти с Украины хорошие новости о том, что найден наконец-то способ возобновить транзит газа в Словакию.
В январе Пеллегрини заявил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.