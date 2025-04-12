https://ria.ru/20250412/pellegrini-2010902289.html

Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев

Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев - РИА Новости, 12.04.2025

Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев

Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:06:00+03:00

2025-04-12T17:06:00+03:00

2025-04-12T17:54:00+03:00

цены на нефть

украина

словакия

киев

петер пеллегрини

роберт фицо

евросоюз

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_7c4423d4ee9863144695a3a09956c56b.jpg

БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа. "При таких обстоятельствах, когда по-прежнему не меняется позиция Украины по отношению к Словакии, а у Словакии сейчас серьезная проблема по приличным ценам запастись газом, я был бы рад, если бы мы могли с господином президентом (Украины - ред.) послать позитивный сигнал о том, что можем это решить. В этом случая я готов немедленно поехать на Украину и встретиться с господином президентом. Но пусть от меня никто не ждет визита вежливости в Киев только потому, что это подходит для красивой фотографии", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что хотел бы привезти с Украины хорошие новости о том, что найден наконец-то способ возобновить транзит газа в Словакию. В январе Пеллегрини заявил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250412/slovakiya-2010894871.html

https://ria.ru/20250411/orban-2010816442.html

украина

словакия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, украина, словакия, киев, петер пеллегрини, роберт фицо, евросоюз, газпром