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Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев - РИА Новости, 12.04.2025
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17:06 12.04.2025 (обновлено: 17:54 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pellegrini-2010902289.html
Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев
Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев - РИА Новости, 12.04.2025
Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев
Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:06:00+03:00
2025-04-12T17:54:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа. "При таких обстоятельствах, когда по-прежнему не меняется позиция Украины по отношению к Словакии, а у Словакии сейчас серьезная проблема по приличным ценам запастись газом, я был бы рад, если бы мы могли с господином президентом (Украины - ред.) послать позитивный сигнал о том, что можем это решить. В этом случая я готов немедленно поехать на Украину и встретиться с господином президентом. Но пусть от меня никто не ждет визита вежливости в Киев только потому, что это подходит для красивой фотографии", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что хотел бы привезти с Украины хорошие новости о том, что найден наконец-то способ возобновить транзит газа в Словакию. В январе Пеллегрини заявил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250412/slovakiya-2010894871.html
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цены на нефть, украина, словакия, киев, петер пеллегрини, роберт фицо, евросоюз, газпром
Цены на нефть, Украина, Словакия, Киев, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Евросоюз, Газпром
Президент Словакии отказался от визита вежливости в Киев

Пеллегрини назвал бессмысленным визит в Киев до смены позиции Украины по газу

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Словацкой Республики Петер Пеллегрини
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не видит смысла в поездке на Украину до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по транзиту газа.
"При таких обстоятельствах, когда по-прежнему не меняется позиция Украины по отношению к Словакии, а у Словакии сейчас серьезная проблема по приличным ценам запастись газом, я был бы рад, если бы мы могли с господином президентом (Украины - ред.) послать позитивный сигнал о том, что можем это решить. В этом случая я готов немедленно поехать на Украину и встретиться с господином президентом. Но пусть от меня никто не ждет визита вежливости в Киев только потому, что это подходит для красивой фотографии", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Президент Словакии раскритиковал послов ЕС
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Он отметил, что хотел бы привезти с Украины хорошие новости о том, что найден наконец-то способ возобновить транзит газа в Словакию.
В январе Пеллегрини заявил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, заявил Орбан
11 апреля, 21:45
 
Цены на нефтьУкраинаСловакияКиевПетер ПеллегриниРоберт ФицоЕвросоюзГазпром
 
 
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