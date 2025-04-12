https://ria.ru/20250412/pekin-2010848161.html

Жителям Пекина рекомендовали не выходить на улицу

Жителям Пекина рекомендовали не выходить на улицу - РИА Новости, 12.04.2025

Жителям Пекина рекомендовали не выходить на улицу

Жителям Пекина в субботу рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости из-за сильного ветра, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:42:00+03:00

2025-04-12T07:42:00+03:00

2025-04-12T07:42:00+03:00

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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Жителям Пекина в субботу рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости из-за сильного ветра, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям. Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. "Городское управление по чрезвычайным ситуациям напоминает населению: не выходите на улицу без необходимости, не отправляйтесь в дорогу без необходимости, избегайте мероприятий на открытом воздухе. Не останавливайтесь и не задерживайтесь под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat. Вместе с тем жителям Пекина рекомендуется воздержаться от походов в горы и лес, также строго запрещено разводить огонь на открытом воздухе. Согласно данным метеорологов, в субботу с утра в большинстве районов города наблюдались порывы ветра силой от 7 до 9 баллов (от 13,9 до 24,4 метра в секунду), в горных районах порывы ветра достигали 13 баллов (37 - 41,4 метра в секунду). "В настоящее время в городе по-прежнему действует "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра… Самый сильный ветер ожидается 12 апреля с 10.00 до 22.00 (5.00-17.00 мск), порывы ветра достигнут 9–11 баллов (20,8-32,6 метра в секунду)", - добавили в управлении. Ранее Пекинский международный аэропорт "Шоуду" сообщил об отмене более 400 рейсов. Пекинское железнодорожное управление в свою очередь сообщило о приостановке движения некоторых поездов по высокоскоростной железной дороге Пекин-Чжанцзякоу, междугородней железной дороге Пекин-Тяньцзинь, высокоскоростным железным дорогам Пекин-Шанхай, Пекин-Гуанчжоу, Пекин-Харбин. С целью обеспечения безопасности туристов многие городские парки, храмовые комплексы и музеи закрыты с 20.00 пятницы на все выходные, включая парк Ихэюань, парк Храма Неба, парк Бэйхай, парк Цзиншань, парк Чжуншань, парк Юйюаньтань, парк Цзычжуюань, парк Таожаньтин и Пекинский зоопарк. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.

https://ria.ru/20250412/pekin-2010843543.html

https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, китай