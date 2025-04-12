https://ria.ru/20250412/pekin-2010843543.html
В Пекине приостановили обслуживание заправок
В Пекине приостановили обслуживание заправок - РИА Новости, 12.04.2025
В Пекине приостановили обслуживание заправок
Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:01:00+03:00
2025-04-12T06:01:00+03:00
2025-04-12T06:01:00+03:00
в мире
китай
пекин
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:844:2334:2157_1920x0_80_0_0_0d1a61ebedd6ced7abfcfa9e1773e2a6.jpg
ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны."В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
https://ria.ru/20250412/pekin-2010842379.html
https://ria.ru/20250408/zabajkale-2010070290.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:625:2334:2376_1920x0_80_0_0_7afb2cb96bf22df583a8fb6d5b68ae9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, wechat
В мире, Китай, Пекин, WeChat
В Пекине приостановили обслуживание заправок
В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра
ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.
Государственный метеорологический центр КНР
в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны.
"В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat
.
При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.