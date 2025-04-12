https://ria.ru/20250412/pekin-2010843543.html

В Пекине приостановили обслуживание заправок

В Пекине приостановили обслуживание заправок - РИА Новости, 12.04.2025

В Пекине приостановили обслуживание заправок

Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:01:00+03:00

2025-04-12T06:01:00+03:00

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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны."В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.

https://ria.ru/20250412/pekin-2010842379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, wechat