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В Пекине приостановили обслуживание заправок - РИА Новости, 12.04.2025
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06:01 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pekin-2010843543.html
В Пекине приостановили обслуживание заправок
В Пекине приостановили обслуживание заправок - РИА Новости, 12.04.2025
В Пекине приостановили обслуживание заправок
Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:01:00+03:00
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны."В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
https://ria.ru/20250412/pekin-2010842379.html
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В Пекине приостановили обслуживание заправок

В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.
Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны.
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"В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.
При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
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