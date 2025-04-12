https://ria.ru/20250412/pekin-2010842379.html
В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра
В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра - РИА Новости, 12.04.2025
В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра
Пекинский международный аэропорт "Шоуду" в субботу отменил более 400 рейсов из-за сильного ветра, сообщает администрация воздушной гавани в соцсети Weibo. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:40:00+03:00
2025-04-12T05:40:00+03:00
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Пекинский международный аэропорт "Шоуду" в субботу отменил более 400 рейсов из-за сильного ветра, сообщает администрация воздушной гавани в соцсети Weibo. "В аэропорту "Шоуду" на сегодня запланировано выполнить 1202 вылета и посадки рейсов и перевезти 129 тысяч пассажиров. По состоянию на 9.00 (4.00 мск) выполнено 192 рейса, отменено 413 рейсов", - говорится в заявлении администрации аэропорта. Отмечается, что "в настоящее время аэропорт "Шоуду" работает бесперебойно". Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
https://ria.ru/20250406/chislo-2009653182.html
https://ria.ru/20250412/marokko-2010837503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин
В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра
Аэропорт Пекина отменил более 400 рейсов из-за сильного ветра
ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости.
Пекинский международный аэропорт "Шоуду" в субботу отменил более 400 рейсов из-за сильного ветра, сообщает администрация воздушной гавани в соцсети Weibo
.
"В аэропорту "Шоуду" на сегодня запланировано выполнить 1202 вылета и посадки рейсов и перевезти 129 тысяч пассажиров. По состоянию на 9.00 (4.00 мск) выполнено 192 рейса, отменено 413 рейсов", - говорится в заявлении администрации аэропорта.
Отмечается, что "в настоящее время аэропорт "Шоуду" работает бесперебойно".
Государственный метеорологический центр КНР
в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.