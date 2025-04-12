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"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы - РИА Новости, 12.04.2025
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06:38 12.04.2025 (обновлено: 13:35 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/oshibka-2010845004.html
"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы
"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы - РИА Новости, 12.04.2025
"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы
Ради осуществления внутренних политических целей в Польше испортили отношения с Россией, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:38:00+03:00
2025-04-12T13:35:00+03:00
в мире
польша
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ради осуществления внутренних политических целей в Польше испортили отношения с Россией, пишет Myśl Polska."То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой все еще является Россия, — это показатель краха политической мысли в Польше", — указано в статье.Обозреватель подчеркивает, что плохие отношения с Москвой никогда не будут на руку Варшаве.В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за мнимый шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными в этом 14 россиян, украинцев и белорусов, также им вменили подготовку диверсий.Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 сотрудников покинули страну из-за подозрений в шпионаже.
https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html
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в мире, польша, россия, варшава
В мире, Польша, Россия, Варшава
"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы

Myśl Polska: плохие отношения с Россией никогда не будут на руку Польше

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ради осуществления внутренних политических целей в Польше испортили отношения с Россией, пишет Myśl Polska.
"То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой все еще является Россия, — это показатель краха политической мысли в Польше", — указано в статье.
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Обозреватель подчеркивает, что плохие отношения с Москвой никогда не будут на руку Варшаве.
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за мнимый шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными в этом 14 россиян, украинцев и белорусов, также им вменили подготовку диверсий.
Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 сотрудников покинули страну из-за подозрений в шпионаже.
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