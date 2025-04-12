https://ria.ru/20250412/oshibka-2010845004.html

"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы

"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы - РИА Новости, 12.04.2025

"Это крах": в Польше признали, что Варшава ошиблась насчет Москвы

Ради осуществления внутренних политических целей в Польше испортили отношения с Россией, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:38:00+03:00

2025-04-12T06:38:00+03:00

2025-04-12T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ради осуществления внутренних политических целей в Польше испортили отношения с Россией, пишет Myśl Polska."То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой все еще является Россия, — это показатель краха политической мысли в Польше", — указано в статье.Обозреватель подчеркивает, что плохие отношения с Москвой никогда не будут на руку Варшаве.В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за мнимый шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными в этом 14 россиян, украинцев и белорусов, также им вменили подготовку диверсий.Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 сотрудников покинули страну из-за подозрений в шпионаже.

https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html

https://ria.ru/20250411/moment-2010604003.html

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в мире, польша, россия, варшава