https://ria.ru/20250412/orlova-2010684159.html

"Тайный роман" Орловой со Сталиным: ссылка мужа и ненависть на всю жизнь

"Тайный роман" Орловой со Сталиным: ссылка мужа и ненависть на всю жизнь - РИА Новости, 12.04.2025

"Тайный роман" Орловой со Сталиным: ссылка мужа и ненависть на всю жизнь

Любовь Орлова — первая советская кинодива, улыбка которой освещала экраны в мрачные 1930-е. За всю свою жизнь артистка снялась всего лишь в 18 фильмах, что... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:00:00+03:00

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2025-04-12T09:00:00+03:00

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тегеран (город)

любовь орлова

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александр добровинский

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Любовь Орлова — первая советская кинодива, улыбка которой освещала экраны в мрачные 1930-е. За всю свою жизнь артистка снялась всего лишь в 18 фильмах, что несказанно мало для карьеры великих актеров. Но не количество, а качество сделала актрису любимицей публики. Никто не смог сравниться с ней по степени народного обожания и признания. С 30-х годов прошлого века Орлова удерживала титул главной кинозвезды и секс-символа той эпохи.Однако за фасадом славы скрывались поистине страшные тайны.Советская кинодива дворянского происхожденияКинозвезда СССР старалась не распространяться о своем происхождении. Ей действительно было, чего опасаться. Её отец Петр Орлов принадлежал к дворянству Полтавской губернии и служил в военном ведомстве. Мать, Евгения Сухотина, происходила из старинного дворянского рода и была родственницей графа Льва Толстого.Как известно, после революции Любовь училась на хореографическом отделении Московского театрального техникума имени Луначарского и занималась музыкальным сопровождением немых фильмов. Она была очень яркой и артистичной, талант актрисы оценил даже великий оперный певец Шаляпин."Настоящее чудо! Ты станешь великой актрисой!" — сказал маленькой Любе Шаляпин, приглашенный на мероприятие в имение ее родителей Орловых.Его слова оказались пророческими, Любовь Орлова действительно стала великой в мире кино.Она снялась в фильмах "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", которые сделали ее любимицей публики. К тому же режиссером этих кинокартин был Григорий Александров, супруг артистки.Ссылка первого мужа, роман с немцем, изменыЛичная жизнь Орловой долгое время была покрыта тайной. Сама актриса любила повторять: "Мое творчество известно всем, моя личная жизнь не касается никого!". Однако некоторые подробности все же стали известны публике.В 1926 году Любовь Орлова вышла замуж за замглавы одного из управлений Наркомзема Андрея Берзина. Ее супруга арестовали по делу Трудовой крестьянской партии в 1930 году и сослали в Казахстан."Ее первого мужа, Андрея Берзина, чуть ли не штыками вынимали из супружеской кровати чекисты. Эта травма осталась у нее навсегда — она физически не засыпала с другим человеком. Она должна была спать одна", — записал в своем дневнике второй муж Орловой, режиссер Григорий Александров.После этого у Орловой случился роман с военным атташе Германии. Отношения с иностранцем могли серьезно повредить ее карьере, но Любовь встретила своего второго супруга. Даже про свою первую встречу с Александровым Любовь сказала так: "Я встретила голубоглазого бога"."Орлова была признательна Александрову за то, что тот фактически спас ее от лагерей после осуждения и ссылки первого мужа, а также после романа с иностранцем, сделав актрисой номер один в СССР. Александров держался за Орлову, потому что к ней благоволил Сталин, а ее имя было залогом успеха любого проекта", — рассказал в интервью "Аргументам и фактам" хранитель их архива Александр Добровинский.Вокруг пары ходило много нелицеприятных слухов. В основном, они были связаны с изменами. Злые языки утверждали, что у режиссера были романы на стороне не только с женщинами, но и даже с мужчинами. Виной тому было отсутствие детей в паре.Все слухи позже опровергла внучатая племянница Орловой Нонна Голикова в интервью "Комсомольской правды". Женщина призналась, что устала от лжи, которая в последнее время часто произносилась рядом с именем Любовь Орлова.В СМИ писали, что брак с режиссером Григорием Александровым фиктивный. Нонна в интервью отметила, что Орлова была второй женой режиссера, а первая родила сына Григорию. Дети у кинодеятеля были, поэтому слухи о его ориентации беспочвенные.Сама же Любовь не хотела иметь детей, так как несколько лет не смогла бы играть, занимаясь младенцем. Артистка не готова была пойти на такие жертвы.Также Нонна прокомментировала слухи о том, что Орлову не хотели снимать в фильмах, что у нее мало ролей. Как выяснилось со слов родственницы, у актрисы было очень много предложений о съемках. Сама же Любовь играла только в фильмах любимого мужа Григория. Она просто хотела быть ближе к нему, так как съемки фильма занимают пару лет. Поэтому она снималась только в киноработах супруга.Роман со Сталиным: тайная любовь или ненависть всей жизни?О романе Сталина и Орловой ходили легенды. Говорили, что любимая актриса вождя часто получала приглашения поужинать с ним. Приглашение также имело логичное продолжение. Был ли роман на самом деле и что артистка не смогла простить вождю?Григорий Александров писал в своих дневниках, что после ареста первого мужа Орловой, у нее "развилась патологическая ненависть к Сталину". Она не могла простить советскому деятелю потерю супруга.Также по воспоминаниям Нонны Голиковой когда все оплакивали смерть Сталина, Любовь произнесла: "Слава Богу, эта сволочь наконец-то сдохла!".Тогда эти слова поразили внучатую племянницу артистки. Для нее это было настоящим предательством.Лишь потом, Нонна поняла, что причин любить Сталина у Орловой не было. Репрессия первого мужа, в 30-х годах отправили в ссылку сценариста "Веселых ребят" и "Волги-Волги" Николая Эрдмана, в 37-м арестовали оператора всех фильмов Александрова Владимира Нильсена."Она всю жизнь ненавидела Сталина из-за того, что он заставлял жить в страхе и ее саму, и ее ближайшее окружение", — рассказала Голикова.Если со стороны Орловой очевидно ее отношение к Сталину, то какие чувства политический деятель питал к актрисе? Поговаривали, что он заставил артистку стать своей любовницей.Эти слухи тоже развеяла Голикова. Как оказалось, Сталин и Орлова даже знакомы были не очень близко. Изредка встречались на каких-то приемах. Долгое время была популярна легенда о том, как в одном самолете со Сталиным в 1943 году в Тегеран летела Орлова. Вождь решил и на важнейшую конференцию съездить, и с Орловой развлечься, пока Григорий Александров сидит в Москве.Однако элементарная проверка фактов эту легенду опровергает. Орлова действительно летала в Тегеран. Но она летела не из Москвы, а из Баку, и не в 43-м, а в 44-м. Поэтому столкновение Сталина и Орловой в самолете просто невозможно.Смерть от страшной болезниЛюбовь Орлова прожила 72 года. Умерла она от рака поджелудочной железы. Родные и близкие долго скрывали болезнь от артистки. Однако сама актриса утверждала, что прекрасно понимала, что с ней происходит.Ее родственница Нонна Голикова отметила, что хоть умирала Орлова страшно, от ужасной болезни, жизнь актрисы была прекрасной."Она была счастлива — это неоспоримый факт", — резюмировала Нонна.

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тегеран (город)

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