https://ria.ru/20250412/oman-2010900901.html

Переговоры Ирана и США в Омане могут затянуться, передает Tasnim

Переговоры Ирана и США в Омане могут затянуться, передает Tasnim - РИА Новости, 12.04.2025

Переговоры Ирана и США в Омане могут затянуться, передает Tasnim

Переговоры между Ираном и США в Омане могут затянуться до воскресенья, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на члена переговорной группы от Ирана в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:58:00+03:00

2025-04-12T16:58:00+03:00

2025-04-12T17:12:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

аббас аракчи

стив уиткофф

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между Ираном и США в Омане могут затянуться до воскресенья, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на члена переговорной группы от Ирана в Маскате. В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Переговоры между Ираном и США продолжаются. Есть вероятность, что переговоры продлятся до завтра", - сообщил источник Tasnim. Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010900276.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, масуд пезешкиан