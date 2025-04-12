https://ria.ru/20250412/obstrely-2010825817.html

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2025

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 9 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:11:00+03:00

2025-04-12T00:11:00+03:00

2025-04-12T00:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 9 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 27 боеприпасов. По данным управления, сведения о ранении мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия