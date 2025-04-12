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Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома - РИА Новости, 12.04.2025
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04:18 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/obschestvo-2010838381.html
Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома
Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома - РИА Новости, 12.04.2025
Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома
Мальчик Сергей из прифронтового села Курской области восемь месяцев встречает военных, которые проезжают мимо его дома на передовую или возвращаются после боев. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:18:00+03:00
2025-04-12T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
общество
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КУРСК, 12 апр - РИА Новости. Мальчик Сергей из прифронтового села Курской области восемь месяцев встречает военных, которые проезжают мимо его дома на передовую или возвращаются после боев. "Вот эти вот (военные), они зимой были. (А так) каждый день едут, ребята останавливаются", - рассказал РИА Новости сам мальчик, отвечая на вопрос, часто ли к нему приезжают военные. По словам мальчика, военные дарят ему флаги своих подразделений, а также украинские трофеи. В момент, когда корреспондент РИА Новости находился дома у Сергея, к нему подъехали военные из нескольких подразделений и привезли тому в подарок сбитые украинские дроны. "Важна ребятам его поддержка. Они подъезжают, у них такая улыбка на лице, без слов понятно. Им это действительно важно. Они говорят: "Он такую нам поддержку дает, просто не представляете". Они проезжают, им (часто) некогда, просто покивали головой, но на обратном пути могут заехать. Они все благодарят, что он вот так стоит", - рассказала РИА Новости мама Сергея. По ее словам, после занятий он сразу выходит на свой оборудованный пост, чтобы встречать военных.
https://ria.ru/20250411/osvobozhdenie-2010603453.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество

Курский мальчик восемь месяцев встречает военных, проезжающих мимо его дома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы, участвовавшие в операции "Поток", у магазина "Пятерочка" в Судже
Бойцы, участвовавшие в операции Поток, у магазина Пятерочка в Судже - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 12 апр - РИА Новости. Мальчик Сергей из прифронтового села Курской области восемь месяцев встречает военных, которые проезжают мимо его дома на передовую или возвращаются после боев.
"Вот эти вот (военные), они зимой были. (А так) каждый день едут, ребята останавливаются", - рассказал РИА Новости сам мальчик, отвечая на вопрос, часто ли к нему приезжают военные.
Кадры из Курской области, где мальчик собрал 140 флагов подразделений, освобождавших регион - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион
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По словам мальчика, военные дарят ему флаги своих подразделений, а также украинские трофеи. В момент, когда корреспондент РИА Новости находился дома у Сергея, к нему подъехали военные из нескольких подразделений и привезли тому в подарок сбитые украинские дроны.
"Важна ребятам его поддержка. Они подъезжают, у них такая улыбка на лице, без слов понятно. Им это действительно важно. Они говорят: "Он такую нам поддержку дает, просто не представляете". Они проезжают, им (часто) некогда, просто покивали головой, но на обратном пути могут заехать. Они все благодарят, что он вот так стоит", - рассказала РИА Новости мама Сергея.
По ее словам, после занятий он сразу выходит на свой оборудованный пост, чтобы встречать военных.
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