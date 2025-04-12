https://ria.ru/20250412/nechaev-2010859993.html

Посол Нечаев осудил позицию МИД ФРГ по празднованию юбилея Победы

Посол Нечаев осудил позицию МИД ФРГ по празднованию юбилея Победы - РИА Новости, 12.04.2025

Посол Нечаев осудил позицию МИД ФРГ по празднованию юбилея Победы

Недопуск немецкими властями представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, был... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:43:00+03:00

2025-04-12T11:43:00+03:00

2025-04-12T11:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

россия

белоруссия

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

снг

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Недопуск немецкими властями представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, был бы "горьким разочарованием", заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев газете Berliner Zeitung (BZ). Ранее BZ сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". "Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом – это священный день для моего народа - не только для России, но и для всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и победили. Если сообщения о рекомендациях верны, это будет горьким разочарованием. На немецких кладбищах мы традиционно чествуем наших солдат, военнопленных и подневольных работников. Делать это с Германией было частью нашего пути к примирению", - отметил посол. Он назвал подобные сообщения сигналами, которые ставят под угрозу усилия по примирению. Посольство подготовило программу празднования юбилея Победы, которая включает совместное с дипломатами других стран СНГ посещение нескольких федеральных земель Германии, добавил Нечаев. По его словам, посольство рассчитывает на участие в мероприятиях не только соотечественников, но и граждан ФРГ, которые "разделяют эту культуру памяти". Глава диппредставительства выразил надежду на то, что политики на местном уровне будут придерживаться другой линии. Он подтвердил, что 16 апреля примет участие в возложении венков на мемориальном комплексе "Зееловские высоты" к востоку от Берлина с согласия местных органов власти. "Я надеюсь, что местные власти будут вести себя разумно. Я настроен оптимистично, потому что эти дни важны не только для российского посольства, но и для немецкой общественности. Мы потеряли в этой войне 27 миллионов человек, большинство из которых были мирными жителями. Эта война против Советского Союза была войной на уничтожение, равносильной геноциду. Однако мы проложили путь к примирению вместе с Германией… Я надеюсь, что этот путь исторического примирения все еще актуален в Германии", - заявил он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением.

https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010787233.html

германия

россия

белоруссия

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в мире, германия, россия, белоруссия, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне