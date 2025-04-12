https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html

В Сибири найдены следы древней технологии сварки

В Сибири найдены следы древней технологии сварки - РИА Новости, 12.04.2025

В Сибири найдены следы древней технологии сварки

Коллекцию из 35 предметов железных орудий труда древнего сибирского народа, национальность представителей которого не установлена, нашли на территории... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:00:00+03:00

2025-04-12T09:00:00+03:00

2025-04-12T09:00:00+03:00

наука

наука

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сибирский федеральный университет

археология

история

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Коллекцию из 35 предметов железных орудий труда древнего сибирского народа, национальность представителей которого не установлена, нашли на территории археологического памятника Пинчуга-6 в Красноярском крае. Среди этих предметов обнаружены уникальные артефакты с приваренной петелькой. Результаты представлены в Археологии евразийских степей.Все находки были сделаны в погребениях, датируемых III–IV веками нашей эры, и носят на себе отпечаток культуры хунну, с которыми связана так называемая эпоха великого переселения народов в IV–VII веках, рассказала руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Сибирского федерального университета (СФУ) Полина Сенотрусова.Среди этих предметов, кроме ножей, тесел и скребков для обработки шкур, специалисты обнаружили уникальные для Сибири артефакты: миниатюрные молоточки для ювелирной работы и фрагменты кожаных поясов, декорированных двумя рядами круглых железных нашивок, с приваренной петелькой для крепления на обратной стороне. Это дает основание предположить, что мастера владели первичными навыками сварки в кузнечном горне.По словам ученых СФУ, на сегодняшний день это единственный известный пример использования довольно трудоемких сварочных технологий в II–V веках нашей эры в регионе."Вероятно, эти предметы должны были пригодиться кузнецу в его загробной жизни. Например, с помощью молоточка после смерти мастер мог бы продолжать свое дело, а помочь ему в этом могли незаточенные заготовки ножей и кузнечный лом", — отметила специалист.Сенотрусова добавила, что по традиции народа, жившего на памятнике Пинчуга-6, мастера всегда кремировали вместе со всем инструментарием. Это было связано с поверьем в связь умельца с потусторонними силами, что было присуще более ранним хунну. Запаздывание обычаев и поразительная сохранность памятника до наших дней могут, по мнению ученых, иметь одну и ту же причину – географическую."В Нижнем Приангарье, такой удаленной северной точке, оказались технологии обработки металла и мотивы культуры, которая зародилась давным-давно и уже успела "отжить" свое. А в Сибири это культурное влияние и технологии "замерли" во времени, как застывают насекомые в янтаре. И примерно в таком виде они существовали и передавались у коренного населения Енисейской Сибири вплоть до прихода сюда русских первопроходцев", — уточнила она.В захоронениях также были найдены украшения, сделанные из резцов лося и подвески из таранных костей небольшого оленеподобного животного – кабарги. Судя по обнаруженным наконечникам стрел, охота велась на пушного зверя (белку, куницу) и на боровую дичь, в том числе уток. Еще одной удивительной находкой археологов стали аналогичные современным рыболовные крючки, рассказала Сенотрусова.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

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