https://ria.ru/20250412/nato-2010886938.html

Лавров рассказал, почему СССР и Россия не стали закреплять обещания НАТО

Лавров рассказал, почему СССР и Россия не стали закреплять обещания НАТО - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров рассказал, почему СССР и Россия не стали закреплять обещания НАТО

СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:07:00+03:00

2025-04-12T15:07:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать сделки устно и верить на слово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "НАТО вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора... Вы знаете, что обещали о НАТО (Михаилу - ред.) Горбачеву, что потом обещали (Борису - ред.) Ельцину, есть мемуары на эту тему. Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США - ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в российской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции. "У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, гарантирующей безопасность Европы", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html

https://ria.ru/20250409/nato-2010185268.html

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ссср, россия, сша, сергей лавров, джеймс бейкер, нато, в мире