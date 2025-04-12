https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html

Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ

Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025

Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ

Один из истцов, обвиняющих скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, изменил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:01:00+03:00

2025-04-12T20:01:00+03:00

2025-04-12T20:01:00+03:00

нью-йорк (город)

флорида

лос-анджелес

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148260/35/1482603527_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_c7034547e1d36a01f8acd2a2b5cf5550.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один из истцов, обвиняющих скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, изменил показания, убрав из них упоминание о рэпере Jay-Z и певице Бейонсе, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебный документ. "Мужчина, который подал иск против Шона Diddy Комбса в связи с предполагаемым изнасилованием и унижением на вечеринке... в 2015 году, где присутствовали Jay-Z и Бейонсе, теперь утверждает, что супругов там никогда не было. Джозеф Манзаро во Флориде в пятницу подал измененную жалобу, в которой он полностью исключил имена Jay-Z и Бейонсе из документов", - говорится в публикации издания со ссылкой на измененный иск. В начале апреля Манзаро обвинил Комбса и ряд приближенных к нему людей в торговле людьми, препятствовании правосудию и манипулировании свидетелями, вымогательстве и умышленном причинении морального ущерба. Из иска следовало, что насилие над Манзаро произошло в апреле 2015 года - утверждается, что мужчину похитил один из приближенных к Комбсу людей для принуждения к участию в одной из скандальных секс-вечеринок Diddy. Ранее телеканал NBC со ссылкой на документ сообщал, что в отношении Diddy и Jay-Z был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Через некоторое время женщина забрала исковое заявление. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html

https://ria.ru/20241209/karter-1988073417.html

нью-йорк (город)

флорида

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), флорида, лос-анджелес, в мире, сша