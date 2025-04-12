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Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
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20:01 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html
Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ
Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ
Один из истцов, обвиняющих скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, изменил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:01:00+03:00
2025-04-12T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один из истцов, обвиняющих скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, изменил показания, убрав из них упоминание о рэпере Jay-Z и певице Бейонсе, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебный документ. "Мужчина, который подал иск против Шона Diddy Комбса в связи с предполагаемым изнасилованием и унижением на вечеринке... в 2015 году, где присутствовали Jay-Z и Бейонсе, теперь утверждает, что супругов там никогда не было. Джозеф Манзаро во Флориде в пятницу подал измененную жалобу, в которой он полностью исключил имена Jay-Z и Бейонсе из документов", - говорится в публикации издания со ссылкой на измененный иск. В начале апреля Манзаро обвинил Комбса и ряд приближенных к нему людей в торговле людьми, препятствовании правосудию и манипулировании свидетелями, вымогательстве и умышленном причинении морального ущерба. Из иска следовало, что насилие над Манзаро произошло в апреле 2015 года - утверждается, что мужчину похитил один из приближенных к Комбсу людей для принуждения к участию в одной из скандальных секс-вечеринок Diddy. Ранее телеканал NBC со ссылкой на документ сообщал, что в отношении Diddy и Jay-Z был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Через некоторое время женщина забрала исковое заявление. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html
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нью-йорк (город), флорида, лос-анджелес, в мире, сша
Нью-Йорк (город), Флорида, Лос-Анджелес, В мире, США
Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ

Истец, обвинивший Diddy в сексуальном насилии, изменил показания

© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Marc Serota
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один из истцов, обвиняющих скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, изменил показания, убрав из них упоминание о рэпере Jay-Z и певице Бейонсе, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебный документ.
«
"Мужчина, который подал иск против Шона Diddy Комбса в связи с предполагаемым изнасилованием и унижением на вечеринке... в 2015 году, где присутствовали Jay-Z и Бейонсе, теперь утверждает, что супругов там никогда не было. Джозеф Манзаро во Флориде в пятницу подал измененную жалобу, в которой он полностью исключил имена Jay-Z и Бейонсе из документов", - говорится в публикации издания со ссылкой на измененный иск.
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy) - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы
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В начале апреля Манзаро обвинил Комбса и ряд приближенных к нему людей в торговле людьми, препятствовании правосудию и манипулировании свидетелями, вымогательстве и умышленном причинении морального ущерба. Из иска следовало, что насилие над Манзаро произошло в апреле 2015 года - утверждается, что мужчину похитил один из приближенных к Комбсу людей для принуждения к участию в одной из скандальных секс-вечеринок Diddy.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на документ сообщал, что в отношении Diddy и Jay-Z был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Через некоторое время женщина забрала исковое заявление.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
9 декабря 2024, 05:55
 
Нью-Йорк (город)ФлоридаЛос-АнджелесВ миреСША
 
 
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