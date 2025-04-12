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В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:11:00+03:00
2025-04-12T21:11:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. "В поселении Нахабино, на улице Институтская, 17 произошел пожар в ТЦ "Элизиум", - сказал собеседник агентства. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Открытое горение локализовано. Как уточнили РИА Новости в МЧС, в настоящее время проводится проветривание помещений.
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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
Спасатели эвакуировали 60 человек после пожара в ТЦ в подмосковном Нахабино