https://ria.ru/20250412/nakhabino-2010934912.html

В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ

В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025

В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ

Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:11:00+03:00

2025-04-12T21:11:00+03:00

2025-04-12T21:11:00+03:00

происшествия

нахабино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. "В поселении Нахабино, на улице Институтская, 17 произошел пожар в ТЦ "Элизиум", - сказал собеседник агентства. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Открытое горение локализовано. Как уточнили РИА Новости в МЧС, в настоящее время проводится проветривание помещений.

https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html

https://ria.ru/20250410/ekaterinburg-2010377087.html

нахабино

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар