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В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025
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21:11 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/nakhabino-2010934912.html
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.04.2025
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 12.04.2025
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происшествия
нахабино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области. "В поселении Нахабино, на улице Институтская, 17 произошел пожар в ТЦ "Элизиум", - сказал собеседник агентства. По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Открытое горение локализовано. Как уточнили РИА Новости в МЧС, в настоящее время проводится проветривание помещений.
https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html
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нахабино
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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ

Спасатели эвакуировали 60 человек после пожара в ТЦ в подмосковном Нахабино

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.
"В поселении Нахабино, на улице Институтская, 17 произошел пожар в ТЦ "Элизиум", - сказал собеседник агентства.
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Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
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По его словам, загорание произошло в магазине на втором этаже центра. В результате было эвакуировано 60 человек, из них 15 детей.
Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
Открытое горение локализовано.
Как уточнили РИА Новости в МЧС, в настоящее время проводится проветривание помещений.
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ПроисшествияНахабиноМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПожар
 
 
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