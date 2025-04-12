https://ria.ru/20250412/nagrady-2010841894.html

Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025

Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:27:00+03:00

2025-04-12T05:27:00+03:00

2025-04-12T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, наиболее отличившимся бойцам вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость" II степени", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что за особое усердие в военной службе ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)