https://ria.ru/20250412/nagrady-2010841894.html
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:27:00+03:00
2025-04-12T05:27:00+03:00
2025-04-12T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, наиболее отличившимся бойцам вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость" II степени", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что за особое усердие в военной службе ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Минобороны: российским танкистам группы Центр вручили госнаграды в зоне СВО
ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, наиболее отличившимся бойцам вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость" II степени", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что за особое усердие в военной службе ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск "Центр".