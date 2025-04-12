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Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
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https://ria.ru/20250412/nagrady-2010841894.html
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:27:00+03:00
2025-04-12T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, наиболее отличившимся бойцам вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость" II степени", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что за особое усердие в военной службе ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск "Центр".
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российским танкистам группы "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Минобороны: российским танкистам группы Центр вручили госнаграды в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк-72Б3М на огневой точке
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк-72Б3М на огневой точке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, наиболее отличившимся бойцам вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость" II степени", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что за особое усердие в военной службе ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск "Центр".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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