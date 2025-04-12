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Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды

Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды - РИА Новости, 14.04.2025

Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-12T21:45:00+03:00

2025-04-12T21:45:00+03:00

2025-04-14T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 23.00 и до утра 13 апреля в столице ожидаются снег, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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общество, городское хозяйство москвы, москва