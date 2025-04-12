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Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды - РИА Новости, 14.04.2025
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21:45 12.04.2025 (обновлено: 14:46 14.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskvichi-2011163716.html
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды - РИА Новости, 14.04.2025
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-12T21:45:00+03:00
2025-04-14T14:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 23.00 и до утра 13 апреля в столице ожидаются снег, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды

Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды ночью

© РИА Новости / Михаил Фомичев Снег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 23.00 и до утра 13 апреля в столице ожидаются снег, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Общегородской субботник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Начистоту. Прошлое и настоящее московских субботников
11 апреля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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