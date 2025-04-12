https://ria.ru/20250412/moskvichi-2011163716.html
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды - РИА Новости, 14.04.2025
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-12T21:45:00+03:00
2025-04-12T21:45:00+03:00
2025-04-14T14:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19159/92/191599274_0:28:512:316_1920x0_80_0_0_a5f04a949e736ca068001f8c5160fdb0.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за приближающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 23.00 и до утра 13 апреля в столице ожидаются снег, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20250411/subbotniki-2010500303.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19159/92/191599274_27:0:486:344_1920x0_80_0_0_d3e2ab6bc3de96df53c3225b87c05248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды ночью