https://ria.ru/20250412/moskvich-2010847189.html

"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года

"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года - РИА Новости, 12.04.2025

"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года

Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:23:00+03:00

2025-04-12T07:23:00+03:00

2025-04-12T07:23:00+03:00

авто

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, логотип Автомобильного завода имени Ленинского комсомола будет действовать в России как минимум до мая 2033 года. У компании истекает срок действия идентичного товарного знака в октябре 2025 года, однако "Москвич" успел повторно подать и зарегистрировать в Роспатенте эмблему АЗЛК, тем самым обезопасив себя от потери права на товарный знак. В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич". Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.

https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика