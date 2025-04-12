https://ria.ru/20250412/moskvich-2010847189.html
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года - РИА Новости, 12.04.2025
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:23:00+03:00
2025-04-12T07:23:00+03:00
2025-04-12T07:23:00+03:00
авто
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, логотип Автомобильного завода имени Ленинского комсомола будет действовать в России как минимум до мая 2033 года. У компании истекает срок действия идентичного товарного знака в октябре 2025 года, однако "Москвич" успел повторно подать и зарегистрировать в Роспатенте эмблему АЗЛК, тем самым обезопасив себя от потери права на товарный знак. В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич". Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.
https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
"Москвич" сохранил за собой право на использование эмблемы АЗЛК до 2033 года