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В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт" - РИА Новости, 12.04.2025
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13:09 12.04.2025 (обновлено: 23:36 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskva-2010946924.html
В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"
В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт" - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"
Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:09:00+03:00
2025-04-12T23:36:00+03:00
космос - риа наука
москва
россия
юрий гагарин (космонавт)
григорий гуров
олег артемьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Форум "Ключ на старт" с участием российских космонавтов проходит в Москве на территории Национального центра "Россия". "Мы вместе с АНО "Россия - страна возможностей", с министерством просвещения, с министерством науки и высшего образования, со всеми нашими друзьями сегодня будем вместе с вами погружаться и рассказывать о том, а действительно, что мы делаем, что делает для нас страна, что мы делаем для страны. И национальный приоритет, бесспорный национальный приоритет нашей страны, – это вы, это молодые люди, это дети нашей страны. Поэтому сегодня, знаете, такой особенный день, это день такой мечты, большой российской мечты – полететь в космос. И сегодня нужно поздравить людей, которые занимаются очень удивительным делом, работников ракетно-строительной отрасли, ракетно-космической отрасли нашей страны. Потому что это вот, это же все действительно про мечту", - сказал в ходе своего выступления глава Росмолодежи Григорий Гуров. Он подчеркнул, что в День космонавтики молодым людям выпала возможность пообщаться с соотечественниками, покорившими космос, и задать им интересующие вопросы. В ходе форума "Ключ на старт" с молодежью пообщается космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев и другие российские покорители космоса.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010940190.html
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космос - риа наука, москва, россия, юрий гагарин (космонавт), григорий гуров, олег артемьев
Космос - РИА Наука, Москва, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Григорий Гуров, Олег Артемьев
В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"

В Москве в День космонавтики стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрофориентационный форум "Ключ на старт", приуроченный ко Дню космонавтики, в рамках презентации национального проекта "Молодежь и дети"
Профориентационный форум Ключ на старт, приуроченный ко Дню космонавтики, в рамках презентации национального проекта Молодежь и дети - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Профориентационный форум "Ключ на старт", приуроченный ко Дню космонавтики, в рамках презентации национального проекта "Молодежь и дети". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости.
День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Форум "Ключ на старт" с участием российских космонавтов проходит в Москве на территории Национального центра "Россия".
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"Мы вместе с АНО "Россия - страна возможностей", с министерством просвещения, с министерством науки и высшего образования, со всеми нашими друзьями сегодня будем вместе с вами погружаться и рассказывать о том, а действительно, что мы делаем, что делает для нас страна, что мы делаем для страны. И национальный приоритет, бесспорный национальный приоритет нашей страны, – это вы, это молодые люди, это дети нашей страны. Поэтому сегодня, знаете, такой особенный день, это день такой мечты, большой российской мечты – полететь в космос. И сегодня нужно поздравить людей, которые занимаются очень удивительным делом, работников ракетно-строительной отрасли, ракетно-космической отрасли нашей страны. Потому что это вот, это же все действительно про мечту", - сказал в ходе своего выступления глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Он подчеркнул, что в День космонавтики молодым людям выпала возможность пообщаться с соотечественниками, покорившими космос, и задать им интересующие вопросы.
В ходе форума "Ключ на старт" с молодежью пообщается космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев и другие российские покорители космоса.
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