В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"
В Москве в День космонавтики стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрофориентационный форум "Ключ на старт", приуроченный ко Дню космонавтики, в рамках презентации национального проекта "Молодежь и дети"
Профориентационный форум "Ключ на старт", приуроченный ко Дню космонавтики, в рамках презентации национального проекта "Молодежь и дети". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости.
День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Форум "Ключ на старт" с участием российских космонавтов проходит в Москве на территории Национального центра "Россия".
"Мы вместе с АНО "Россия - страна возможностей", с министерством просвещения, с министерством науки и высшего образования, со всеми нашими друзьями сегодня будем вместе с вами погружаться и рассказывать о том, а действительно, что мы делаем, что делает для нас страна, что мы делаем для страны. И национальный приоритет, бесспорный национальный приоритет нашей страны, – это вы, это молодые люди, это дети нашей страны. Поэтому сегодня, знаете, такой особенный день, это день такой мечты, большой российской мечты – полететь в космос. И сегодня нужно поздравить людей, которые занимаются очень удивительным делом, работников ракетно-строительной отрасли, ракетно-космической отрасли нашей страны. Потому что это вот, это же все действительно про мечту", - сказал в ходе своего выступления глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Он подчеркнул, что в День космонавтики молодым людям выпала возможность пообщаться с соотечественниками, покорившими космос, и задать им интересующие вопросы.
В ходе форума "Ключ на старт" с молодежью пообщается космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев и другие российские покорители космоса.