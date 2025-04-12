https://ria.ru/20250412/moskva-2010946924.html

В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"

В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт" - РИА Новости, 12.04.2025

В Москве стартовал профориентационный форум "Ключ на старт"

Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:09:00+03:00

2025-04-12T13:09:00+03:00

2025-04-12T23:36:00+03:00

космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония открытия профориентационного форума "Ключ на старт" прошла в Москве в День космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Форум "Ключ на старт" с участием российских космонавтов проходит в Москве на территории Национального центра "Россия". "Мы вместе с АНО "Россия - страна возможностей", с министерством просвещения, с министерством науки и высшего образования, со всеми нашими друзьями сегодня будем вместе с вами погружаться и рассказывать о том, а действительно, что мы делаем, что делает для нас страна, что мы делаем для страны. И национальный приоритет, бесспорный национальный приоритет нашей страны, – это вы, это молодые люди, это дети нашей страны. Поэтому сегодня, знаете, такой особенный день, это день такой мечты, большой российской мечты – полететь в космос. И сегодня нужно поздравить людей, которые занимаются очень удивительным делом, работников ракетно-строительной отрасли, ракетно-космической отрасли нашей страны. Потому что это вот, это же все действительно про мечту", - сказал в ходе своего выступления глава Росмолодежи Григорий Гуров. Он подчеркнул, что в День космонавтики молодым людям выпала возможность пообщаться с соотечественниками, покорившими космос, и задать им интересующие вопросы. В ходе форума "Ключ на старт" с молодежью пообщается космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев и другие российские покорители космоса.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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космос - риа наука, москва, россия, юрий гагарин (космонавт), григорий гуров, олег артемьев