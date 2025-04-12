https://ria.ru/20250412/moskva-2010942508.html

В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики

В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025

В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики

Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:38:00+03:00

2025-04-12T15:38:00+03:00

2025-04-12T22:42:00+03:00

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космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

день космонавтики — 2025

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В день празднования Дня космонавтики к музею Космонавтики в столице выстроилась длинная очередь из взрослых и детей, желающих посетить музей в праздник. Людей запускают небольшими группами в порядке очереди. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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