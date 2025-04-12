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В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики
Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:38:00+03:00
2025-04-12T15:38:00+03:00
2025-04-12T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В день празднования Дня космонавтики к музею Космонавтики в столице выстроилась длинная очередь из взрослых и детей, желающих посетить музей в праздник. Людей запускают небольшими группами в порядке очереди. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
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Наука, Космос - РИА Наука, Россия, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики — 2025, Москва
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики
В Москве выстроилась длинная очередь из желающих посетить Музей космонавтики