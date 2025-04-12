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В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
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Наука
 
15:38 12.04.2025 (обновлено: 22:42 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskva-2010942508.html
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики
Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:38:00+03:00
2025-04-12T22:42:00+03:00
наука
космос - риа наука
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юрий гагарин (космонавт)
день космонавтики — 2025
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В день празднования Дня космонавтики к музею Космонавтики в столице выстроилась длинная очередь из взрослых и детей, желающих посетить музей в праздник. Людей запускают небольшими группами в порядке очереди. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, россия, ссср, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики — 2025, москва
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики — 2025, Москва
В Москве выстроилась очередь из желающих посетить Музей космонавтики

В Москве выстроилась длинная очередь из желающих посетить Музей космонавтики

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Длинная очередь из желающих посетить музей Космонавтики в Москве выстроилась в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
В день празднования Дня космонавтики к музею Космонавтики в столице выстроилась длинная очередь из взрослых и детей, желающих посетить музей в праздник. Людей запускают небольшими группами в порядке очереди.
Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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