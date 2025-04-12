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Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский

Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский - РИА Новости, 12.04.2025

Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский

Директор кинокартины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский умер в субботу, сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:33:00+03:00

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культура

россия

владимир винокур

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карен шахназаров

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Директор кинокартины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский умер в субботу, сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур. "Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский покинул нас", - написала она у себя в Instagram*. Винокур опубликовала архивное фото, на котором присутствует Виталий Богуславский, а также её отец - юморист Владимир Винокур. Сын Виталия Богуславского Александр в своем профиле также поделился фотографиями, где его отец запечатлен во время съемок, а также в компании Винокура, певца Льва Лещенко и режиссера Карена Шахназарова.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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россия, владимир винокур, лев лещенко, карен шахназаров