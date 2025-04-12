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Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский
Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский - РИА Новости, 12.04.2025
Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский
Директор кинокартины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский умер в субботу, сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:33:00+03:00
2025-04-12T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Директор кинокартины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский умер в субботу, сообщила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур. "Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский покинул нас", - написала она у себя в Instagram*. Винокур опубликовала архивное фото, на котором присутствует Виталий Богуславский, а также её отец - юморист Владимир Винокур. Сын Виталия Богуславского Александр в своем профиле также поделился фотографиями, где его отец запечатлен во время съемок, а также в компании Винокура, певца Льва Лещенко и режиссера Карена Шахназарова.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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россия, владимир винокур, лев лещенко, карен шахназаров
Культура, Россия, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Карен Шахназаров
Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский
Директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский умер после болезни