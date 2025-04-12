https://ria.ru/20250412/moskva-2010938830.html

В Москве стартовал новый сезон премии "МЫВМЕСТЕ"

В Москве стартовал новый сезон премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 12.04.2025

В Москве стартовал новый сезон премии "МЫВМЕСТЕ"

Пятый сезон международной премии "МЫВМЕСТЕ" стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта "Молодежь и дети", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:59:00+03:00

2025-04-12T21:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пятый сезон международной премии "МЫВМЕСТЕ" стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта "Молодежь и дети", передает корреспондент РИА Новости. Запуск пятого сезона премии прошел в субботу на площадке Национального центра "Россия". "Международная премия "#МЫВМЕСТЕ" создает новые возможности для реализации и продвижения в нашей стране социально значимых инициатив. Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса. Интерес к премии постоянно растёт – за прошедшие годы на участие в премии поступило более 145 тысяч заявок из 142 стран, и это важный показатель того, что Россия стала мировым центром добровольчества. В этом (2025 - ред.) году в премии уделено особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, расширена номинация "Герои нашего времени" – теперь она включает проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов. В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", запущенного по инициативе президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян и убеждены, что эти цели будут достигнуты", - сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров. Пятый сезон премии предусматривает четыре категории в рамках нацпроекта: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория", а также 12 номинаций. Кроме того, в юбилейный сезон премии организаторы включили ряд нововведений. В частности, к оценке заявок подключат искусственный интеллект. Сами заявки на участие, по условиям, подаются до 23 июня. Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря в Москве. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года.

https://ria.ru/20250412/deti-2010921772.html

https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

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общество, россия, москва, владимир путин, григорий гуров