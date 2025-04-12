https://ria.ru/20250412/moskva-2010930142.html
На юго-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ
На юго-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ - РИА Новости, 12.04.2025
На юго-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около военного училища на юго-востоке Москвы, на место выехали специалисты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:05:00+03:00
2025-04-12T20:05:00+03:00
2025-04-12T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около военного училища на юго-востоке Москвы, на место выехали специалисты, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около военного училища", - сказал собеседник агентства.По его словам, опасный предмет был обнаружен на территории училища на юго-востоке столицы."На месте находятся сотрудники полиции. Ожидается группа разминирования. Информация уточняется", - добавил собеседник агентства.
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Происшествия, Москва, Россия
На юго-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ
Около военного училища на юго-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около военного училища на юго-востоке Москвы, на место выехали специалисты, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около военного училища", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасный предмет был обнаружен на территории училища на юго-востоке столицы.
"На месте находятся сотрудники полиции. Ожидается группа разминирования. Информация уточняется", - добавил собеседник агентства.