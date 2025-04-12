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В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025
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20:03 12.04.2025 (обновлено: 20:32 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskva-2010929699.html
В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе
В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025
В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе
Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.Ранее первая группа россиян прибыла в московский аэропорт Шереметьево.Накануне посольство России подтвердило РИА Новости освобождение соотечественников. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января посольство уточняло, что задержанные россияне находятся в пяти местах лишения свободы — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что их задержали местные власти.В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.
https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html
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домодедово (аэропорт), в мире, тунис (страна), москва, россия, шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), В мире, Тунис (страна), Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт)
В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

Вторая группа из трех освобожденных в Тунисе россиян прибыла в Домодедово

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее первая группа россиян прибыла в московский аэропорт Шереметьево.
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россиянин рассказал, за что его и других туристов арестовали в Тунисе
Вчера, 17:28
Накануне посольство России подтвердило РИА Новости освобождение соотечественников. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
В конце января посольство уточняло, что задержанные россияне находятся в пяти местах лишения свободы — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что их задержали местные власти.
В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.
Вид на старую часть города Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Освобожденный в Тунисе россиянин заявил, что больше туда не вернется
Вчера, 19:39
 
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