https://ria.ru/20250412/moskva-2010929699.html

В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025

В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:03:00+03:00

2025-04-12T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.Ранее первая группа россиян прибыла в московский аэропорт Шереметьево.Накануне посольство России подтвердило РИА Новости освобождение соотечественников. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января посольство уточняло, что задержанные россияне находятся в пяти местах лишения свободы — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что их задержали местные власти.В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010926110.html

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домодедово (аэропорт), в мире, тунис (страна), москва, россия, шереметьево (аэропорт)