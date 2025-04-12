https://ria.ru/20250412/moskva-2010912562.html

На востоке Москвы загорелось здание

На востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.04.2025

На востоке Москвы загорелось здание

Здание горит на площади 100 квадратных метров на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:14:00+03:00

2025-04-12T18:14:00+03:00

2025-04-12T18:24:00+03:00

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Здание горит на площади 100 квадратных метров на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Москве. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На 5-й Парковой улице произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Со слов администрации, помещения люди покинули самостоятельно. Предварительная площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 25 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России, сведений о пострадавших не поступало, огнеборцы проводят работы по вскрытию кровли здания.

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