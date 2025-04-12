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На востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.04.2025
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18:14 12.04.2025 (обновлено: 18:24 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskva-2010912562.html
На востоке Москвы загорелось здание
На востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.04.2025
На востоке Москвы загорелось здание
Здание горит на площади 100 квадратных метров на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 12.04.2025
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Здание горит на площади 100 квадратных метров на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Москве. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На 5-й Парковой улице произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Со слов администрации, помещения люди покинули самостоятельно. Предварительная площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 25 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России, сведений о пострадавших не поступало, огнеборцы проводят работы по вскрытию кровли здания.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
На востоке Москвы загорелось здание

На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание на площади сто квадратов

© Фото : МЧС МосквыСотрудники МЧС России ликвидируют пожар на 5-й Парковой улице в Москве
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на 5-й Парковой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : МЧС Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на 5-й Парковой улице в Москве
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Здание горит на площади 100 квадратных метров на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На 5-й Парковой улице произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Со слов администрации, помещения люди покинули самостоятельно. Предварительная площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают 25 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России, сведений о пострадавших не поступало, огнеборцы проводят работы по вскрытию кровли здания.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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