https://ria.ru/20250412/moskva-2010908597.html

В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде

В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде - РИА Новости, 12.04.2025

В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде

Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:52:00+03:00

2025-04-12T17:52:00+03:00

2025-04-12T17:55:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292595_0:78:3183:1868_1920x0_80_0_0_824485be44c90a2278cb3c7e0be2bcea.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и движение было затруднено. "Движение на Жулебинской эстакаде восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва