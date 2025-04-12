https://ria.ru/20250412/moskva-2010908597.html
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде
Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:52:00+03:00
2025-04-12T17:52:00+03:00
2025-04-12T17:55:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и движение было затруднено. "Движение на Жулебинской эстакаде восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде
На Жулебинской эстакаде в Москве восстановили движение после ДТП