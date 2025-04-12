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В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде - РИА Новости, 12.04.2025
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17:52 12.04.2025 (обновлено: 17:55 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moskva-2010908597.html
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде
Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:52:00+03:00
2025-04-12T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и движение было затруднено. "Движение на Жулебинской эстакаде восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве восстановили движение на Жулебинской эстакаде

На Жулебинской эстакаде в Москве восстановили движение после ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДорожное движение
Дорожное движение - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Движение на Жулебинской эстакаде в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что на Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и движение было затруднено.
"Движение на Жулебинской эстакаде восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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