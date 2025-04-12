https://ria.ru/20250412/moskva-2010899741.html

В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе

В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025

В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе

Пятеро из 11 задержанных ранее в Тунисе россиян прибыли в московский аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:50:00+03:00

2025-04-12T16:50:00+03:00

2025-04-12T17:57:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пятеро из 11 задержанных ранее в Тунисе россиян прибыли в московский аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.Самолет прибыл из Стамбула.Россияне находятся в приподнятом расположении духа, хотя им пришлось вернуться Москву в одежде не по сезону — на некоторых только кофты. Кто-то даже прибыл из тунисских тюрем в шлепанцах.Один из освобожденных рассказал РИА Новости, что группа заранее получила у полиции в Тунисе разрешение на пребывание на территории, где их позднее задержали."Мы приехали и сразу пришли в полицейский участок. Полностью нас проверили, все наши документы, <...> нам сказали, что мы можем здесь оставаться, мы имеем право здесь гулять", — сказал собеседник агентства.Накануне посольство России подтвердило РИА Новости освобождение соотечественников. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января посольство уточняло, что задержанные россияне находятся в пяти местах лишения свободы — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что их задержали местные власти.В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250318/tunis-2005618372.html

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шереметьево (аэропорт), тунис (страна), москва, россия