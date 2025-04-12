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В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу - РИА Новости, 12.04.2025
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13:56 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу - РИА Новости, 12.04.2025
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности генератора, пассажиров отправили резервным бортом, сообщает в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:56:00+03:00
2025-04-12T13:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
гуанчжоу
следственный комитет россии (ск рф)
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности генератора, пассажиров отправили резервным бортом, сообщает в субботу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево по причине технической неисправности генератора", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, все пассажиры были пересажены на резервный борт, который продолжил следование по маршруту. "На борту находилось 386 человек, никто не пострадал. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010565737.html
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россия
москва
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происшествия, россия, москва, гуанчжоу, следственный комитет россии (ск рф), толмачево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Москва, Гуанчжоу, Следственный комитет России (СК РФ), Толмачево (аэропорт)
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу

Самолет, летевший в Гуанчжоу, сел в Новосибирске из-за проблем с генератором

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности генератора, пассажиров отправили резервным бортом, сообщает в субботу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, сегодня пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево по причине технической неисправности генератора", - говорится в сообщении.
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По данным следственного управления, все пассажиры были пересажены на резервный борт, который продолжил следование по маршруту.
"На борту находилось 386 человек, никто не пострадал. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в следственном управлении.
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ПроисшествияРоссияМоскваГуанчжоуСледственный комитет России (СК РФ)Толмачево (аэропорт)
 
 
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