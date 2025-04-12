https://ria.ru/20250412/moskva-2010816820.html

Ликсутов: Москва отмечена в трех номинациях AIM Congress 2025 Awards

Ликсутов: Москва отмечена в трех номинациях AIM Congress 2025 Awards - РИА Новости, 12.04.2025

Ликсутов: Москва отмечена в трех номинациях AIM Congress 2025 Awards

Москва стала победителем сразу в трех номинациях в международной премии AIM Congress 2025 Awards, в частности получила награду за реализацию проекта особой... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:00:00+03:00

2025-04-12T10:00:00+03:00

2025-04-12T13:06:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Москва стала победителем сразу в трех номинациях в международной премии AIM Congress 2025 Awards, в частности получила награду за реализацию проекта особой экономической зоны “Технополис Москва” и стратегии кластерного промышленного развития, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Международный инвестиционный форум AIM Congress 2025 прошел в Абу-Даби."По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию собственного инвестиционного потенциала: вкладывается в развитие высокотехнологичных промышленных предприятий, внедрение инноваций и укрепление международного сотрудничества. Эти направления работы были отмечены престижной международной премией AIM Congress 2025, в которой столица стала победителем сразу в трех номинациях, в частности "Будущие города" за успешное развитие особой экономической зоны "Технополис Москва" и Global Manufacturing Award 2025 за вклад госорганов и общественных учреждений в реализацию стратегии кластерного промышленного развития", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он подчеркнул, что московская особая экономическая зона является флагманом развития промышленности города. В мегаполисе работают более 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента. Кроме того, в ОЭЗ развиваются четыре межотраслевых кластера.На стенде столичного правительства в рамках форума AIM Congress 2025 были представлены ключевые инвестиционные проекты и технологические решения в промышленности, экономике, транспорте, градостроительстве. В презентационной сессии города поучаствовал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко. В своем выступлении он отметил заинтересованность города в привлечении прямых иностранных инвестиций. Также замруководителя рассказал о проектах, которые развивает город для реализации этой задачи, в частности ОЭЗ “Технополис Москва. Опытом разработки в России Стандарта общественного капитала бизнеса с иностранными слушателями поделилась генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.Также представители столичной делегации встретились с профильными ведомствами Объединенных Арабских Эмиратов и зарубежными инвесторами, которые проявили особый интерес к возможностям локализации производств на территории ОЭЗ “Технополис Москва”. Особая экономическая зона работает 19 лет, за это время площадка стала одной из самых успешных технико-внедренческого типа в стране. Это подтверждают многочисленные рейтинги и премии. Так, четыре года подряд ОЭЗ столицы возглавляла шорт-лист Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, говорится в сообщении.Как сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, эксперты рейтингов традиционно высоко оценивают инвестиционный и промышленный потенциал особой экономической зоны Москвы. Развитию столичной ОЭЗ способствует широкий спектр мер городской поддержки и инвестиции в развитие ее промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры."Сегодня ОЭЗ “Технополис Москва” – это флагман высокотехнологичной промышленности столицы, общей площадью 392 гектара. За время деятельности ОЭЗ здесь было построено 1,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов, которые обеспечили 22,1 тысячи рабочих мест", - добавил Гарбузов.По его словам, с помощью современной инфраструктуры и благодаря налоговым преференциям "Технополис Москва" пользуется большой популярностью у инвесторов – в реализацию инновационных проектов, которые направлены на импортозамещение и достижение технологического суверенитета, вложено уже свыше 215 миллиардов рублей.Стратегию кластерного промышленного развития столицы, отмеченную в рамках премии в ОАЭ, успешно реализуют в ОЭЗ "Технополис Москва". В данный момент там идет развитие четырех отраслевых направлений – микроэлектроника и фотоника, фармацевтика, электромобилестроение и беспилотные авиасистемы. Кластерный подход не только обеспечивает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний, но и позволяет эффективно реализовывать комплексные меры поддержки государства.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, крупнейшее отраслевое объединение в столичной зоне создали производители микроэлектроники. Сейчас статусом резидента наделены примерно 40 компаний, которые занимаются производством радиоэлектронных товаров. Как правило, такие компании являются одними из лидеров по количеству созданных рабочих мест и объемам произведенной продукции. "За время своей деятельности в ОЭЗ они выпустили инновационных изделий почти на 175 миллиардов рублей, и открыли свыше 8,8 тысячи рабочих мест. Другой активно развивающейся отраслью на базе ОЭЗ Москвы является фармацевтика. Уже 14 производителей современных биотехнологических препаратов получили статус резидента, обеспечивающий широкий пакет мер господдержки. В объединении реализуется восемь офсетных контрактов, которые позволяют закрывать потребности столичных пациентов в долгосрочной перспективе", – привели в ДИПП слова Дегтева.В Москве создан широкий спектр городской поддержки, который состоит из 20 инструментов. Благодаря этим мерам поддержки компании могут привлекать допинвестиции на льготных условиях, получать площади под размещение производств, модернизировать оборудование, заключать партнерства внутри страны и выходить на экспортные рынки. Так, на столичном инвестпортале бизнесмены могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти.

https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html

https://ria.ru/20250406/oez-2009574757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов