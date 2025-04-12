https://ria.ru/20250412/moshennichestvo-2010840192.html

В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка

В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка - РИА Новости, 12.04.2025

В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка

Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:11:00+03:00

2025-04-12T05:11:00+03:00

2025-04-12T06:13:00+03:00

технологии

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что обратиться на сайт можно позднее, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах уточняется, что преступниками создается сайт, адрес и внешнее оформление страниц которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный сайт", то вводимыми данными (логин и пароль) могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет. "Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее, при этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена", - говорится в материалах МВД. Если человек попал в такую ситуацию, в министерстве советуют сразу обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет. "Разблокировать его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010775306.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество