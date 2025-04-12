Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 12.04.2025 (обновлено: 06:13 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moshennichestvo-2010840192.html
В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка
В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка - РИА Новости, 12.04.2025
В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка
Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:11:00+03:00
2025-04-12T06:13:00+03:00
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49916/40/499164023_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_d8b710368b11caa5a586005c6a3f0e21.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что обратиться на сайт можно позднее, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах уточняется, что преступниками создается сайт, адрес и внешнее оформление страниц которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный сайт", то вводимыми данными (логин и пароль) могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет. "Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее, при этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена", - говорится в материалах МВД. Если человек попал в такую ситуацию, в министерстве советуют сразу обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет. "Разблокировать его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html
https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010775306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49916/40/499164023_89:0:360:203_1920x0_80_0_0_4b10fe2c3be12969b185be3eac0f626c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество
Технологии, Общество
В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка

МВД призвало насторожиться, если на сайте банка висит надпись о техобслуживании

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что обратиться на сайт можно позднее, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах уточняется, что преступниками создается сайт, адрес и внешнее оформление страниц которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный сайт", то вводимыми данными (логин и пароль) могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
Вчера, 11:53
"Основным признаком, что клиент зашел на "зеркальный" сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее, при этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена", - говорится в материалах МВД.
Если человек попал в такую ситуацию, в министерстве советуют сразу обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.
"Разблокировать его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой", - заключили правоохранители.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества
Вчера, 16:54
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала