https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010852167.html

Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД

Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД - РИА Новости, 12.04.2025

Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД

Российская сторона соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:49:00+03:00

2025-04-12T08:49:00+03:00

2025-04-12T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская сторона соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева", - сказал он.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250412/mid-2010850783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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