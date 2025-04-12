https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010852167.html
Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД
Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД - РИА Новости, 12.04.2025
Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД
Российская сторона соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:49:00+03:00
2025-04-12T08:49:00+03:00
2025-04-12T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская сторона соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева", - сказал он.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250412/mid-2010850783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире
Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики, заявил МИД
МИД: Россия соблюдает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики